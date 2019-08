Cégügyek és székhely egyszerűen

Kecskemét nagy múltra visszatekintő kereskedelmi centrumból lett gazdasági központ. Ennek megfelelően Bács-Kiskun megyeszékhely tökéletes helyszín mikro-, kis-, közép-, és akár nagyvállalatok tevékenységének végzésére is.

Az ipari parkok, székhelyszolgáltatást nyújtók, könyvelő irodák kedvező feltételt teremtenek az induló és a már működő vállalkozások tovább fejlődéséhez. A Kecskeméten található LOGOSZ iroda is számos cégalapításhoz, cégvezetéshez és székhelyhez kapcsolódó szolgáltatással igyekszik megkönnyíteni a nekik bizalmat szavazó vállalkozók mindennapjait.

A LOGOSZ cégcsoport országosan 20 irodával rendelkezik és ügyfélkörük több mint 10 400 aktív tagot számlál. Irodáikban szakképesítéssel rendelkező kollégákkal nyújtanak megbízható segítséget a cégtulajdonosoknak. „Minden, ami cégügy” mottójukhoz híven arra törekednek, hogy egy vállalkozás elindításánál és működtetésénél felmerülő minden, adminisztratív jellegű feladatban professzionális szintű szolgáltatást tudjanak nyújtani, legyen szó akár cégalapítás, akár székhelyszolgáltatás megrendeléséről. A LOGOSZ cégcsoportnál fél órás ingyenes tanácsadással folytatható cégalapítás, cégmódosítás, cég adásvétel, köthető kézbesítési megbízás, illetve, ezek mellett, bélyegző is rendelhető. Könyvelési szolgáltatást is nyújtanak, azonban könyvelőik nem Kecskeméten, hanem Debrecenből vagy Budapestről végzik a könyvelést. Ezeken túl a LOGOSZ ügyfelek kedvezményes folyószámla nyitási lehetőséggel rendelkeznek a cégcsoport pénzügyi partnerénél.

Minden cégalapításkor kötelező megadni székhelyet, mely bejelenthető saját tulajdonú ingatlanba, így saját lakásba is. Saját lakás székhelyként való megadása számos hátránnyal is járhat, melyek elkerülése érdekében érdemes székhelyszolgáltatást igénybe venni. Át nem vett hivatalos levél esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal akár meg is szüntetheti az adószámot, ezért fontos hogy mindig jelen legyen a lakásban olyan személy, aki jogosult a levelek átvételére. Ezen kívül végrehajtási eljárás esetén a végrehajtó lefoglalhatja a székhelyként megjelölt saját tulajdonú ingatlanban lévő értéktárgyakat. Székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a LOGOSZ vállalja, hogy a küldeményeket átveszik, a hivatalos leveleket kérés esetén szkennelve továbbítják, a helyszínen rendelkezésre tartják a törvényileg meghatározott dokumentumokat, melyeket ellenőrzés esetén bemutatnak a hivatalos szerveknek. Ha a székhelyszerződést a Kecskeméti irodából másik irodába szeretné valaki megkötni, akkor a cégcsoport vállalja, hogy az átvett leveleket továbbítják a Kecskeméti irodába, hogy helyben átvehetőek legyenek.

A LOGOSZ cégcsoport a változó törvényi szabályozásokat is figyelemmel követve, azokhoz igazodva áll a cégtulajdonosok rendelkezésére Kecskeméten is.