A belépő szintű kategóriától a prémium minőségig

Az okostelefonok elterjedése óta a mobilgyártó cégek – kis túlzással – de szinte percről percre dobják piacra az újabbnál újabb készüléktípusokat. Kezdetben a belépő szintű és középkategóriás mobilok valóban csak az alapfunkciókat biztosították, de napjainkra több csúcstechnológiás specifikációt is megkaptak. Így nem véletlen, hogy sokan elbizonytalanodnak, mielőtt egy prémium mobil mellett döntenek.

A különbség mára már kevésbé látványos, de azért érezhető – elég csak a kijelző minőségére, a bővített szoftvertámogatásra, a nagyobb tárhelyre vagy az olyan funkciókra gondolni, mint a vezeték nélküli töltés vagy az arcfelismerő.

A csúcskategóriás telefonok piaci előnyei laikus szemmel

A prémium mobiloknak még ma is kézzelfogható előnyei vannak, de sokan gondolják, hogy ezért nem érdemes borsos árat fizetni. Összegyűjtöttük, hogy a csúcskategóriás készülékeknek melyek azok a tulajdonságaik, amelyek miatt hosszú távú és kompromisszummentes döntésnek bizonyulnak.

Strapabíró kivitelezés

Mióta az okostelefon az életünk szerves részévé vált, kifejezetten fontos, hogy kellően strapabíró legyen. Mint tudjuk, az ördögnem alszik, bármikor történhet egy nem várt baleset, amit a garancia nem fedez. Az óvatosság tehát önmagában nem elég, így a magasabb árfekvésű készülékeket úgy tervezik a gyártók, hogy az összes plusz elővigyázatosság nélkül is por- és vízállók legyenek – ezt jelzi az IP-minősítés.

Hosszú távú szoftveres támogatás

A kedvező árú telefonok egyik legnagyobb problémája, hogy a technológiájuk nagyon hamar elavul, tehát 1-2 év után már nem érkezik hozzájuk szoftveres frissítés. Ezzel szemben a legnagyobb mobilgyártó cégek 4-5, akár 6 évig is támogatják a csúcskészülékeiket, amelynek köszönhetően nem kell új mobilt vásárolni a legmodernebb techfunkciók eléréséhez.

Bár első olvasásra ez apróságnak tűnik, de a naprakész operációs rendszer biztosítja, hogy a mindennap használt alkalmazások hosszú ideig flottul működjenek. Frissítések hiányában a telefon hamar be- és lelassul, diszfunkcionálissá válik, és rövid időn belül kénytelenek leszünk új készüléket vásárolni.

Prémium kijelző

Az olcsóbb és a drágább készülék összehasonlításakor mindenképp meg kell említeni a kijelző típúsát, mert ezen a ponton is hatalmas eltérések vannak. Összességében elég annyit tudni, hogy a prémium telefont gyakorlatilag mindig a legkorszerűbb kijelzővel készítik, legyen szó felbontásról, pixelsűrűségről, vagy a megfelelő csúcsfény-, illetve kontrasztarányról, amelynek köszönhetően a mobilt kinti, erős napfényben is kiválóan lehet használni. Ez kifejezetten a csúcskategóriás okostelefonok sajátossága.

Multifunkcionális kamerarendszer

A mai okostelefonok kamerái egészen nagyszerűek, még olcsóbb készülékek esetén is. Tudjuk jól, ezen a kijelentésen sokáig lehetne vitatkozni, de átlagos felhasználói szemmel a belépő szintű mobilok felvételeinek minősége is teljesen elfogadható.

Különbség természetesen van, nem is kevés, ami a lencsék számában mérhető. Akinek kifejezetten fontos, hogy a telefonos kép is átlagon felüli legyen, muszáj az olyan felsőpolcos készülékek között nézelődnie, amelyek már teleobjektívvel, széles látószögű, de monokróm lencsével is, ezáltal pedig számos plusz funkcióval rendelkeznek. A teljesség igénye nélkül ilyen például az optikai zoom, a mélységélesség-kontroll, a portré- vagy a vaku nélküli éjszakai mód is.

Megéri? A személyes igények döntenek!

A prémium mobilok előnyeit végigolvasva sokakban felmerül a kérdés: jobban megéri drágán telefont vásárolni? Attól függ! Ilyen esetben mindig a személyes preferenciák döntenek, ennélfogva a csúcskategóriás készülékek árai természetesnek, de túlzásnak is tűnhetnek.

Tény, hogy a legjobb minőségű telefonok 4-5-6 évig képesek teljes értékűen kiszolgálni (tehát mindenképp gazdaságosabb befektetések), míg a kedvezőbb árú társaik csak 1-2 évig nyújtanak optimális teljesítményt. Tekintve, hogy mindig lesznek, akiknek nem okoz problémát a sűrű készülékcsere – és olyanok is, akik a hosszú távú elköteleződések hívei –, mobilvásárlás előtt érdemes egyedileg priorizálni a személyes igényeket.