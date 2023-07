Az állami gondozottak országos találkozójának minden évben kitüntetett programpontja a szentmise, amelyet Podmaniczki Imre atya, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye most már nyugdíjas plébánosa celebrál. Mint Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője elmondta: – Az evangélium értékrendjével biztatjuk, segítjük, terelgetjük a fiatalokat az értékekkel való kapcsolatba kerülésre.

Méltán sorolhatjuk a 26. ÁGOTA Tábor legszebb pillanatai közé, amikor Podmaniczki atya, az ezerfős közönség számára tartott szentmisén mások szolgálatának fontosságáról és a kiszolgáltatottság helyzetéből való menekülésről beszélt. Imre atya minden évben fontos gondolatokat fogalmaz meg, amelyeket lelki útravalóként hazavihetnek magukkal a táborozók. Podmaniczki atya idén prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a szolgálat krisztusi dolog. Meg kell azonban tanulnunk jól szolgálni, úgy, ahogy arra másoknak szüksége van, és ahogy azt kérik tőlünk. Azzal pedig, ha szívesen szolgálunk, kimutatjuk megbecsülésünket társaink, családunk felé. „Egymás szolgálata az élet, és ezzel Istent szolgáljuk!” – foglalta össze egyszerűen és szépen Podmaniczki atya. Azt is kérte a gyermekektől, hogy ne sodorják társaikat kiszolgáltatott helyzetbe, amely embertelen, a nagy bűnök egyik legnagyobbika, hiszen sérti az emberi szabadságot. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra is, hogy a kiszolgáltatottságnak sok formája van, akár mások titkának kiadásával vagy gúnyolódással is könnyedén védtelen és fájdalmas helyzetbe hozhatunk másokat. Alapvetésnek kell lennie, hogy más méltóságát ne akarjuk bántani.