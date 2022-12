Michael Jordan-t talán még azoknak sem kell bemutatni, akik egyébként nem kifejezetten érdeklődnek a kosárlabda, vagy úgy általában a sportok iránt. Jordan-t széles körben minden idők legsikeresebb kosárlabda játékosának tartják, a 80-as és a 90-es években ő volt az egyik legjobban szponzorált sportoló az egész világon és hatalmas szerepet játszott abban is, hogy az NBA népszerűsége jelentősen megugrott ebben az időszakban.

Legendásan stílusos

A 2003-ban visszavonult sportlegenda felejthetetlen ugrásai miatt több becenevet is kapott karrierje során (Air, His Airness, Jumpman, MJ). Azonban a pályán tanusított kiemelkedő teljesítménye nem az egyetlen olyan tulajdonsága, amiről érdemes beszélni. Jordan legendásan stílusos és sportos napszemüveg gyűjteményét az is felismeri, aki csak véletlenül került a sportműsorok és újságok közelébe.

A 2020-ben bemutatott Michael Jordan - Az utolsó bajnokságig (The Last Dance) című Netflix dokumentumfilm sorozat szinte minden epizódjában Oakley napszemüveg modelleket láthatunk „MJ”-en. Az ESPN sorozat tíz epizódjában a sportszemüveg márka számos modellje felbukkan: a Romeo, a Pro M Frame, a Straight Jacket, a Trenchcoat, a T Wire, az M Frame, az Eye Jacket és a mind közül talán legkülönlegesebb Mars Leather is látható a sportolón.

Vitathatatlan, hogy Michael Jordan a 90-es évek divat színterének meghatározó szereplőjévé emelte az Oakley-t. Ahogy már említettük, a Netflix dokumentumfilm sorozatában sorra jelennek meg a márkás sport napszemüveg férfi modelljei, azonban azt is megtudhatjuk, hogy a filmben szereplő archív felvételeken látható szemüvegeket „MJ” nem (vagy nem csupán) azért hordta, mert annyira oda lett volna az Oakley napszemüvegekért.

Akár tetszik, akár nem, a világ leghíresebb kosarasát az Oakley szponzorálta, amiért cserébe viselnie kellett a márka által fémjelzett termékeket. Azonban ez mit sem változtat azon a tényen, hogy ezekben a napszemüvegekben „MJ” elképesztően jól nézett ki, és szponzor ide vagy oda, a sport idol valóban divatot teremtett.