A térdprotézis fajtái

Talán nem gondolnánk, de a térdízület sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve, mint testünk egyéb ízületei, hiszen az egész testet meg kell tartania, és megbízható alapot kell adnia a combcsontnak. Nem lehet megjósolni, hogy térdízületünk meddig szolgál bennünket, hiszen ez nagymértékben függ az egyéni adottságoktól, úgy, mint az életkortól, a genetikától, születési rendellenességektől vagy éppen a területet érintő esetleges balesettől. A túlsúly is közrejátszik, ugyanis a plusz kilók nehezebbé teszik ízületünk számára a napi munkát.

Térdünk akkor tud tökéletesen működni, ha a comb felől érkező terhelés egyenletes. Amennyiben nem így van, porckopás veszi kezdetét, ami idővel egyre fájdalmasabbá teszi az ízület használatát. Természetesen orvosunk választja ki, hogy mely térdprotézis lesz a legmegfelelőbb számunkra. Ezt előzetes vizsgálatok alapján deríti ki, így ultrahang és röntgen is készülhet térdünk állapotáról.

Ha a térdnek csupán az egyik oldalán látható kopás, akkor a szánkóprotézis lesz a legalkalmasabb számunkra. Hátránya azonban, hogy ha csak az egyik oldal kap protézist, idővel a másik oldal is igényelni fogja, így valószínűleg előbb-utóbb a teljes protézis behelyezése mellett fog dönteni a szakember.

Előfordulhat, hogy az ízület teljes felszíne kopott. Ilyen esetben az úgynevezett TEP-et, a teljes térdprotézist alkalmazzák, mely az egész ízület cseréjét jelenti. Ennek több fajtája van: cementes, illetve cement nélküli változat. A műtét alatt eltávolítják a kopott részeket, majd a comb- és a sípcsontba is beültetik a térdprotézis megfelelő darabjait, ami összeillesztve kiválóan funkcionál.

A legjobban a komfort-térdprotézis idomul hozzánk, ugyanis tervezésének köszönhetően több formára is kialakítható, így könnyítve az illeszkedést a beteg csontjához. Létező forma még a térdkalács-protézis is, ami nem a teljes ízületet fedi, csupán a térdkalács kopását hivatott pótolni. Ennek alkalmazása nem zárja ki bármely más térdprotézis használatát, sőt, akár egyidejűleg beültethetőek.

Hogyan zajlik a felépülés?

A térdprotézis-műtét altatásban zajlik, de sok esetben gerincbe kapott érzéstelenítővel tesznek róla, hogy a beteg ne érezzen fájdalmat. Az operáció utáni rehabilitáció függ az egyéntől, a műtéti eljárástól és a protézis típusától is. A mankó vagy járókeret használata minden protézis esetében ajánlott, ám a műtét utáni fájdalom változó lehet.

Általánosságban kijelenthető, hogy a rehabilitáció ideje rendkívüli mértékben függ a betegtől, ugyanis követni kell az orvos utasításait, akkor is, ha éppen kellemetlenségekkel jár. A műtét napján például már rá lehet állni a protézisre, és az első lépések is megtehetőek. Másnap már el lehet kezdeni a gyógytornát, ami a kórház elhagyása után is folytatódik. Ugyanez a helyzet a kórházban kapott kompressziós harisnya esetében is, melyet a műtét után 4-6 hétig kell viselni, és ebben az időszakban a véralvadásgátló szedését sem hanyagolhatjuk el!

A varratszedésre a műtét utáni 10-12. napon kerül sor, és általában 10-12 hét, mire a beteg úgy tudja használni protézisét, mint egykori, egészséges térdízületét. Mindennek ellenére a sportolás csupán a műtétet követő hatodik hónaptól ajánlott, fokozatosan felépített terheléssel.

Támogassuk a testünket!

Felépülésünk általában adottságaink függvénye, de ha a műtétet megelőzően amennyire lehet aktív életet éltünk és túlsúlyunk még nem abban a tartományban van, ami megnehezítheti a felépülést, jó eséllyel másfél hónap alatt már jobban fogjuk érezni magunkat. Ehhez hozzásegíthetjük szervezetünket azzal, ha egészségesen étkezünk, kímélő ételeket fogyasztunk, ami a pihenés és fekvés alatt sem vezet hízáshoz. Természetesen a gyógytornát sem hanyagolhatjuk el, amit idővel felválthat a hagyományos torna, vagy az úszás, ami kifejezetten ízületkímélő.

A térdprotézis beültetése ugyan csak műtéti eljárással megoldható, ma már rutinnak számít, és hatalmas segítséget jelent, ha fájdalommal éljük mindennapjainkat. Ugyan jó pár hetet kell számolni a rehabilitációra, mi is tehetünk azért, hogy minél gyorsabban túllegyünk rajta, és újra visszatérjünk jól megszokott, fájdalommentes életünkhöz.