Felnőttek gimnáziuma indul 2022. szeptemberétől Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben a Kecskeméti Németh László Gimnázium kihelyezett tagozataként a Népfőiskola Alapítványnál. Az érettségit adó, hároméves képzésre elsősorban a szakmunkás végzettségűeket várják, de azok is jelentkezhetnek, akik korábban elkezdték, és nem tudták befejezni az érettségit. A felnőttek gimnáziumában hetente három alkalommal lesz tanítás, alkalmazkodva a dolgozók munkaidejéhez. A jelenléti oktatásban tervezetten hétfőnként 15.00-18.30-ig magyar irodalom, nyelvtan és történelem órát tartanak, szerdán 16.00-19.30-ig matematika és angol óra lesz. Csütörtökön pedig digitális távoktatás keretében tartják meg az online órákat 15.00-18.30-ig. Ezen a napon digitális kultúra, fizika, kémia, biológia, földrajz és német órák lesznek felváltva. A diákok az ehhez szükséges internetes felületet otthoni gépről, vagy akár a Népfőiskolán a Németh László teremből érhetik majd el. A Népfőiskola Alapítvány nem csak saját dolgozói számára, hanem a környékbeli településeken élőknek is lehetőséget biztosít az érettségi megszerzésére, így az alábbi helyekről várják az érdeklődőket: Lakitelek, Szentkirály, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Tiszaalpár, Tiszaug, Tiszakürt, Tiszasas, Kunszentmárton, Cserkeszőlő, Tiszajenő, Tiszavárkony, Cibakháza, Csépa, Szelevény, Cibakháza. A Népfőiskola a képzéshez szükséges tankönyveket is ingyenesen biztosítja mindenki számára.

A Népfőiskola Alapítvány és a Kecskeméti Németh László Gimnázium együttműködése több mint két évtizedes múltra tekint vissza. Az elmúlt évek alatt több száz felnőtt szerzett érettségit közös képzésük során. Sokan utána még továbbtanultak, szakmát, technikusi végzettséget vagy diplomát szereztek, mellyel megalapozták a jövőjüket, így magasabb pozícióban, jobban jövedelmező munkát kaptak. Az érdeklődők jelentkezését szeptember 1-ig várják. Az első konzultációs nap szeptember 5-én lesz a Népfőiskola Németh László termében 16h-kor. További információ: Olajos István +36-70/931-7808, [email protected] Jelentkezési lap a www.nepfolakitelek.hu