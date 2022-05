Gigaerős optikai hálózatának segítségével a Telekom virtuálisan Felsőszentivánra repíti Billie Eilisht! Az amerikai szupersztár június 1-jén különleges koncertet ad a németországi Bonn városában, amit itthon két helyszínen exkluzív streamelt koncert formátumban tekinthet meg a közönség. Hazánk egyetlen működő szélmalmánál, a felsőszentiváni koncerten bárki belépőjegy nélkül részt vehet, de a produkció ugyanebben az időpontban a Svábhegyi Csillagvizsgálónál is megtekinthető lesz azok számára, akik a Telekom Szezám applikáción keresztül jegyet nyernek rá.

A Oscar-díjas, hétszeres Grammy-díjas és Golden Globe-díjas Billie Eilish 2015-ben, mindössze 14 évesen lett világszerte ismert Ocean Eyes című dalával. 2019-ben jelent meg első nagylemeze, a When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, amelynek öt dala, a Bad Guy, az Everything I Wanted, a My Future, a Therefore I Am és a Your Power is a slágerlisták élén szerepelt. Billie Eilish neve a James Bond-rajnogók számára is jól ismert, hiszen a No time to die főcímdalát is ő jegyzi.

A Telekommal élményekkel teli nyárnak nézhetünk elébe, a sok élmény közül csak az első a világsztár exkluzív streaming koncertje. A piacvezető távközlési vállalat kiemelten fontosnak tarja, hogy a digitális lehetőségek minél több emberhez eljussanak, ezért fejlesztik folyamatosan a gigaerős optikai hálózatukat. Számos olyan hátrányos helyzetű településre is elviszik a szélessávú internetet, ahol a digitalizáció megjelenésével kinyílhat a világ, legyen szó munkáról, tanulásról, a szeretteinkkel való kapcsolattartásról, vagy az önfeledt szórakozásról, amire kitűnő alkalom a felsőszentiváni Billie Eilish koncert.

A felsőszentiváni stream koncert június 1-jén 20:00 órától kerül megrendezésre a település és Magyarország egyetlen működő szélmalmánál.