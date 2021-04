Fellépett a dobogóra az Ágasegyháza

A hétvégén a 20. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság négy csoportjában. A Déli és a Nyugati csoportban egy mérkőzést halasztottak későbbre, a Közép csoportban négyet. Az Északi csoportban az összes beütemezett mérkőzést lejátszották.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal

A Déli csoportban aligha meglepetés, hogy az éllovas Bajai LC a Bácsalmás második csapatának sem kegyelmezett. A Déli csoport góllövőlistáját – immár – 29 találattal vezető Kerezsi Ferenc háromszor is betalált Cselik Döme kapujába. A 2. helyen tanyázó Madaras is magabiztosan nyert hazai pályán a Híd SC ellen, és náluk is akadt egy mesterhármas, Kőműves András volt az, aki három alkalommal mattolta Kovács Józsefet. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán két pont előnyre tett szert a Felsőszentivánnal szemben Kelebia, miután a Dunagyöngye II. vendégeként győzött. Itt is akadt egy kiemelkedő teljesítmény, az első négy kelebiai gólt Kátai István szerezte. A Felsőszentiván egy pontot szerzett csak Kenderesen, pedig már-már a zsebükben volt mind a három. A félidőben 2–1-re vezettek, a második játékrészben elejn a hazai Kovács László egyenlített 2–2-re. A 89. percben aztán, amikor Répási beadását Busa a kapuba juttatta az ötösről, úgy festett, hgoy meglesz a vendégsiker. A hosszabbítás harmadik percében azonban egy előreívelt hazai szabadrúgást követően a vendég Répási Máté fején megcsúszött a labda, és a kapujából kilépő Bogdán István fölött a hálóba pattant, 3–3. Még maradt idő egy vendéghelyzetre, a hazai hálóőrnek, Albert Balázsnak is nagy szerepe van abban, hogy maradt a döntetlen. Váratlanul simán győzött Garán a Vaskút.

A tabella élén a tizenhét mérkőzésből megszerzett 51 ponttal a Bajai LC áll, második a Madaras 40, a harmadik pedig a Kelebia 37 ponttal, utóbbi két csapat tizennyolc meccsből gyűjtötte össze a pontokat.

Déli csoport: Madaras–Híd SC 6–1, Dunagyöngye SK II.–Kelebia 1–6, Kenderes–Felsőszentiván 3–3, Gara–Bácska SE Vaskút 0–3, Bajai LC–Bácsalmási PVSE II. 8–0. A Bácsbokod–Kisszállás mérkőzés elmaradt.

Az Északi csoportban az éllovas Szabadszállás Szankon győzött 10–1 arányban. A vendégeknél Kotliár Bohdán öt alkalommal talált be a kapuban beugró Pál István hálójába, ráadásul már a 24. percre megszerezte mind az öt gólját az ellen a Szank ellen, amely örült, hogy egyáltalán ki bírt állni. Biztosan győzött hazai pályán a Városföld, Fekete Dávid háromszor is betalált a ladánybenei Dóra Tamás kapujába. Visszalépett a dobogó alsó fokára az Ágasegyháza, a Jászszentlászlót győzték le hazai pályán. Szoros meccset játszott a Tiszaug és a Katonatelep. A félidőben még a vendégek vezettek Petrik József góljával, hazai oldalról a második játékrészben Lovas Hunornak volt erre két válasza, így Ugon maradtak a pontok. Még szorosabb meccset vívott a Fülöpszállás és a Helvécia, A fordulatos mérkőzésen, amelyen a vendégek is vezettek 2–0-ra, a hazaiak is 3–2-re, végül megosztoztak a pontokon a csapatok. Az alsóházi, egyúttal szomszédvári derbit, a Fülöpjakab–Bugac mérkőzést a vendégek nyerték magabiztosan.

Az Északi csoportban tizenkilenc mérkőzésből szerzett 45 pontjával a Szabadszállás II. az éllovas. A Városföld ugyan 43 ponttal a második helyen áll, ők azonban hárommal kevesebb mérkőzést játszottak le az éllovasnál, a vesztett pontok tekintetében tehát jobban állnak. A harmadik jelen pillanatban az Ágasegyháza, tizenhét találkozón összegyűjtött harmincegy egységgel.

Északi csoport: Fülöpszállás–Helvécia 3–3, Fülöpjakab–Bugac 2–7, Szanki OBSE–Szabadszállási SE II. 1–10, Tiszaug–Katonatelep 2–1, Városföld–Ladánybene 8–1, Ágasegyháza–Jászszentlászló 3–1.

Továbbra is akadozik a Közép csoport gépezete, pedig az elmúlt hetekhez képest a három lejátszott mérkőzés már előrelépésnek tűnik. A második számú soltvadkerti csapat biztosan húzta be a Kunfehértó elleni meccsét. Kemény meccset vívott egymással a Császártöltés és a Balotaszállás. A vendég Teremi Zoltán 3. percben szerzett góljára Szarvas Péter válaszolt a 6. percben, Katus Richárd a vezetést is megszerezte a hazaiknak a félidő derekán. Az 64. percben Ligetfalvi Patrik biztosította be a győzelmet. Lassan már nem megy meglepetésszámba, hogy a Bócsa idegenben is tud nyerni, ezúttal a Kecel második csapatát múlták felül. A vendég Péter-Szabó Zsolt és Vincze Márton góljaira haza részről Prucser Zsolt válaszolt.

Az éllovas továbbra is az Akasztó második csapata, tizenhat mérkőzésből szereztek negyvenhat pontot. Ugyanennyi mérkőzést vívott meg a Kiskőrösi LC II., ők 39 ponttal a másodikak, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Balotaszállás áll tizenhét találkozón megszerzett 36 ponttal.

Közép csoport: Kecel FC II.–Bócsai BL SE 1–2, Vadkert FC STE II.–Kunfehértó KSE 3–0, Császártöltés–Balotaszállás 3–1. A Kecel Senior–Kiskőrös II., Szilády RFC–Tázlár, Akasztó II.–Kaskantyú, Tabdi–Csengőd mérkőzéseket elhalasztották.

A Nyugati csoportban magabiztosan győzött Tasson az éllovas Uszód. A három pont hátrányban a második helyen álló, ugyanakkor két mérkőzéssel kevesebbet játszó Géderlak Bátyán gázolt, Kohány Gábor vezérletével, aki ötször vette be Antóni Dávid kapuját. A dobogó harmadik fokán álló Dunapataj kemény meccset vívott a Szentmárton vendéglátójaként, végül otthon tartotta a három pontot. A Miklósi GYFE a Dunaszentbenedeket múlta felül, jelezve, hgoy nem hajlandó távolodni a dobogótól. Megosztozott a pontokon a Fajsz és az Apostag, ez alighanem a vendégek számára jelentett élményt, a hazai gárda ugyanis a 38 percben már 3–0-ra vezetett, ezt az előnyt dolgozták le a vendégek.

A Nyugati csoport tabelláját az Uszód vezeti, 45 ponttal, a második a Géderlak, 42, a harmadik pedig a Dunapataj szintén 42 egységgel. Ezt a pontszámot az Uszód tizenkilenc, a Géderlak tizenhét, a Dunapataj pedig tizennyolc mérkőzésen érte el.

Nyugati csoport: Miklósi GYFE–Dunaszentbenedek 4–0, Fajsz–Apostag 3–3, Tass–Uszód 1–6, Dunapataj–Szentmárton 2–1, Bátya–Géderlak 0–9. A Dunavecse–Homokmégy mérkőzést elhalaszották.