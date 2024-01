A miniszterelnök felidézte, hogy nyugaton a nemzet jelenségét néhány százévesnek tartják, míg Magyarországon ez már ezer évre nyúlik vissza. A nemzeti konzultáció azt mutatja, hogy az összetartozás érzése most is megvan, ami óriási előny – mutatott rá Orbán Viktor. Szerinte az, hogy több mint másfél millió ember visszaküldte az íveket, nem egyszerűen pozitív visszhangot, hanem akciót váltott ki. Úgy látja, hogy megerősíti a magyarok képességeit, hogy közösen jutottunk túl az elmúlt évek nehézségein. A konzultáció szerinte azt bizonyítja, hogy továbbra is erős ország vagyunk.

Béremelések és 13. havi nyugdíj

Idén a gazdasági növekedést tekintve az élbolyban leszünk Európában. Én is látok erre esélyt. A tanulság az, hogy jó, ha van uniós pénz, de a magyar gazdaság méreteihez képest ez nem egy nagy összeg

– jelentette ki Orbán Viktor. Emlékeztetett: a pénz nem csak jön az EU-ból, hanem be is kell fizetnünk a közös költségvetésbe, így ez az összeg nettóban jóval kevesebb, mint bruttóban. A kormánynak volt egy hatéves tanárbéremelési programja, ez az uniós pénz lehetővé teszi, hogy három év alatt elvégezzék, ezért fontos az uniós pénz – mutatott rá a kormányfő.

A legfontosabb, hogy a gyermekeinkben viszontlássuk ennek pozitív hatását, miközben az egész ország tiszteli a pedagógusait. Ma már egész vonzó pálya lehet tanítani

– mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy látja, a béremeléstől nem kell félni. Az ápolóknál is hirdettek egy hároméves béremelési programot, amit idén le tudnak zárni. A miniszterelnök hozzátette:

amire jobban kell figyelni, az a 13. havi nyugdíj. Minden évben komoly beszélgetést folytatnak erről a pénzügyminiszterrel, hogy van-e rá lehetőség. Az idei évben erre biztosan lesz lehetőség

– szögezte le a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, hogy

2024-ben meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a növekedés támogatása és az infláció féken tartása között.

Jelezte, hogy a gazdasági növekedés felelőse a gazdasági miniszter, és ezt neki meg kell oldania. Az infláció visszaemelkedésének a veszélyét minimálisnak tartja, így a közös cél, hogy nyugodtan és fokozatosan segítsék a gazdaság növekedését. Kiemelte, hogy a kormány részéről van egy külön csomag, ami megtámogatja a gazdasági növekedést.