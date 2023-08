Cikkünk folyamatosan frissül!

Ukrán elnök: rakétatámadás érte Harkiv megyét, egy vérellátó központot is találat ért

Orosz rakétatámadás érte a kelet-ukrajnai Harkiv megyét, találat ért egy vérellátó központot is, többen meghaltak, sebesültekről is tudni – jelentette be szombat éjjel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Telegram-üzenetében Zelenszkij elmondta, hogy a támadás az orosz határtól nem messze lévő Kupjanszknál történt,

és az ukrán légvédelem több rakétát megsemmisített, további részleteket azonban nem közölt.

Már önmagában ez a háborús bűntett is mindent elmond az orosz agresszióról

- fogalmazott Zelenszkij.

ORFK: csaknem tizennyolcezren érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 7752-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 9998-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 104 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely harminc napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

Éjszaka pusztító rakétaesőt zúdított Oroszország Ukrajnára

Dmitro Kuleba külügyminiszter felszólította a Nyugatot és a világot, hogy fegyverezzék fel Ukrajnát F-16-os vadászgépekkel– írja a Mandiner.

Hatalmas rakétatámadás zúdult szombat este Zaporizzsjára, ahol a világ egyik legnagyobb repülőgép- és helikopter-hajtóműveket gyártó üzemét, a Motor Sichet is eltalálták

– írja az Unian ukrán hírügynökségra hivatkozva az Index – a rakéták egy részét az ukrán légvédelem hárította el. Volodimir Zelenszkij videóüzenetben erősítette meg a támadást. Ukrajna külügyminisztere rakétasortűzről számolt be, miután

Oroszország gyors megtorlást ígért a Fekete-tengeri hajók elleni támadásokért.

A szőnyegbombázás után Dmitro Kuleba felszólította a Nyugatot és a világot, hogy fegyverezzék fel Ukrajnát F-16-os vadászgépekkel.