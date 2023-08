Az osztrák politikus román hivatali kollégáját, Catalin Predoiut fogadta.

Gerhard Karner hangsúlyozta: Ausztria álláspontja szilárd a kérdésben. Bécs szerint a schengeni rendszer jelenleg nem működik; Ausztria és Németország, Ausztria és Magyarország, Ausztria és Szlovénia között is van határellenőrzés, és Németország a Lengyelországgal közös határon is tervezi bevezetni.

Ez egy világos jelzés, hogy a teljes rendszer nem működik, ezért nem gondolom, hogy jelen pillanatban célszerű lenne a kiterjesztése

- idézte az osztrák belügyminisztert a News.ro hírportál.

Karner a román hírügynökség szerint azt is szóvá tette, hogy a dublini rendszernek is megvannak a hiányosságai, ezen a téren is a törvényi keret javítására van szükség. Erről is tárgyalt román hivatali kollégájával, akivel európai perspektívából vetnék fel a problémát - mondta.

A román belügyminiszter elmondta: Bukarest együttműködésre törekszik Ausztriával a kérdésben, látogatásán ezt szerette volna szorgalmazni. Arról is meg szeretett volna győződni, hogy Bécsnek a román határvédelem kapcsán vannak-e kifogásai - tette hozzá. Catalin Predoiu a román sajtónak úgy nyilatkozott: Románia előrelépést ért el ezen a téren, és örömmel tapasztalta, hogy ezt az osztrák fél is elismeri.