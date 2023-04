Potápi Árpád János az online találkozót megnyitva kiemelte: a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács ülései után az egyik legfontosabb nemzetpolitikai fórum a hétvégi magyar iskolák találkozója. Napjainkban mintegy 250 hétvégi magyar iskola működik világszerte, ahol eltérő létszámmal foglalkoznak a gyermekekkel, fiatalokkal; ez jelenthet öt-hat, de akár kétszáz főt is meghaladó közösséget - jelezte.

A világ legtávolabbi pontjain is működnek hétvégi magyar iskolák - közölte, új helyszínként említve Tokiót, Abu-Dzabit és Szingapúrt.

Fontosnak nevezte az államtitkár, hogy az identitásmegőrző és -megerősítő munkában a hétvégi magyar iskolák is részt vegyenek. Közreműködnek abban, hogy hétvégi oktatás-nevelés keretében a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat át lehessen adni a gyerekeknek, fiataloknak - húzta alá Potápi Árpád János.

Hozzátette: abban is segíthetnek, hogy a magyar gyerekek később a magyar felsőoktatásba bekapcsolódva, Magyarországon szerezzenek diplomát. Ezek az intézmények a hagyományos oktatási módszerek mellett az online lehetőségeket is felhasználják. Igyekeznek számukra szakmai támogatást is biztosítani, ebben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara a szakmai partner - közölte.

A diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát oktatóknak indított akkreditált továbbképzésen a 2022-23-as tanévben 25-en vesznek részt, és online tananyagmegosztó felület is működik 2020 óta. Regionális workshopokat is terveznek, az első ilyen idén nyáron várható.

Új lehetőségként említette az államtitkár a Welcome Office-t, a Hazaváró Irodát, amely hamarosan megnyithatja kapuit, és a véglegesen vagy ideiglenesen Magyarországra hazatelepülőknek nyújt segítséget.

Potápi Árpád János hangsúlyozta: nemzetstratégiai célokat a háború okozta nehéz gazdasági helyzetben sem adnak fel, a magyar oktatás megerősítése mindenhol a világon a megmaradás biztosítéka.