A Svenska Kraftnät villamosenergia-szolgáltató a kormány megbízásából évente előrejelzést készít az importigényről az úgynevezett csúcsterhelési órákban, amikor a legtöbb villamos energiát használják el a fogyasztók. A jelentés szerint a kereslet télen nőni fog, és ez a növekedés a következő négy évben is fennmarad majd. Lowina Lundström, a Svenska Kraftnät divízióvezetője szerint a hálózatot jelentősen bővítik, de a termelés szintje továbbra is nagyon alacsony Dél-Svédországban – írja a V4NA.

Az ország elsősorban Norvégiából szerzi be a villamos energiát, de Dániából, Németországból és Lengyelországból is importálnak. Az ukrajnai háború azonban erre is hatással volt. Lundströrm szerint ezért fennáll annak a veszélye, hogy korlátozni kell majd bizonyos szektorokban a villamos energia felhasználását, amennyiben Európa többi részén megmaradnak az átviteli korlátok és a megnövekedett kereslet.

Bár Svédországban egyre szélesebb körben használják fel a szélenergiát, a Svenska Kraftnät szerint ugyanakkor ez csak kismértékben befolyásolja az energiamérleget, mivel a csúcsidőszakokban változó mennyiség áll rendelkezésre. Tavaly télen a szélerőművek az áram 22 százalékát termelték a csúcsidőszakban, egy évvel korábban ez az arány 66 százalék volt. Túlságosan kockázatos tehát a szélenergiára bízni az áramellátást. Legrosszabb esetben akár az áramot is le kell kapcsolni.

Eddig még soha nem volt erre szükség, de ha olyan helyzet áll elő, hogy a hazai termelés alacsony és nem tudunk importálni, akkor ez megtörténhet. Ebben az esetben olyan iparágaknak korlátozhatjuk a fogyasztását, amelyekkel előzetesen megállapodtunk

– mondta Lundström.

A szakértő úgy látja, hogy az egyszerű háztartások esetében nagyon alacsony, de nem elhanyagolható az áramkimaradások kockázata.

Ők a legutolsók, akiket lekapcsolunk. A háztartások lekapcsolásának kockázata minimális, de nem ígérhetek semmit

– tette hozzá.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock