A pék szakma legjobbjai versenyeznek Kiskunfélegyházán

Mindennapi életünk és táplálkozásunk elképzelhetetlen a kenyér nélkül. Ám a pék ma már a hiányszakmák közé tartozik, mondhatjuk, kell, mint egy falat kenyér. A szakma legjobbjait ezúttal Kiskunfélegyházán ünneplik, ahol a Pék és az Édesipari Termékgyártó Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyt rendezik.

A pék és édesipari termékgyártó szakma legjobbjai mérik össze tudásukat Kiskunfélegyházán szerdán és csütörtökön. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felkérésére ugyanis a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium a P&P Pékáru Kft.-vel együttműködve szervezi meg az Szakma Kiváló Tanulója Versenyt.

Az országos megmérettetésre harmincnégy diákot neveztek be, húsz pék és tizennégy édesipari termékgyártó írta meg előzetesen az írásbeli versenyfeladatokat, közülük a húsz legjobb jutott be a félegyházi döntőbe – tudtuk meg Rózsa Páltól, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium igazgatójától. Elmondta, a pék tanulók szerdán a szóbeli versenyfeladatokat oldották meg, csütörtökön pedig a gyakorlati feladatok várnak rájuk, többek között mézeskalácsot készítenek. Az édesipari termékgyártókra az első versenynapon a gyakorlati, míg a másodikon a szóbeli feladatok vártak. Az ünnepélyes eredményhirdetést pénteken a városháza dísztermében tartják, a vizsgamunkákból pedig kiállítást rendeznek. Az alkotásokat tíz órától nézhetik meg az érdeklődők a városháza aulájában.

Rózsa Pál lapunknak arról is beszélt, hogy bár a kenyérkészítés a kezdetekben az asszonyok dolga volt, a pék szakma, mint a férfiak foglalkozása a nagyüzemi formák megjelenésével egy idejű. A nagyipari termelésben a nehéz liszteszsákok mozgatásához ugyanis férfierőre volt szükség. Habár, napjainkban már a legtöbb nagyüzemben gépi vezérlésű targoncákat működtetnek, és több helyen számítógép irányítja a munkafolyamatokat, mégis egyre kevesebb fiú választja ezt a szakmát. Komoly visszaesést jelentett a pék utánpótlás képzésben, hogy négy évig nem indíthatták el a pék-cukrász szakmapárost, pedig mindkét szakma a hiányszakmák közé tartozik. Szerencsére a döntéshozók is belátták, hogy szükség van a pék-cukrász együttes képzésére, így újra elindították a szakmapárost, amelyre idén hetvennégy diák jelentkezett.

– Sajnos az önálló pék szakra mindössze hatan adták be a jelentkezésüket, így külön pék osztályt nem tudnak indítani a kiskunfélegyházi intézményben – részletezte az igazgató. – A pék-cukrász párosítás visszaállítása nagyon jó döntés volt, hiszen egyszerre két szakmát is elsajátíthatnak a diákok, két lábon állva sokkal biztosabban alapozhatják meg jövőjüket – nyilatkozta Rózsa Pál. Azt is hozzátette, a pék szakma népszerűsítése nem könnyű feladat, hiszen a nehéz munka a forró kemence mellett és a korán kelés nem túl népszerű a fiatalok körében. A pék szakmára jelentkezőket azonban állami ösztöndíjjal is támogatják, sőt a gyakorlati helyet biztosító vállalkozástól is kapnak támogatást. Így havonta akár 40 ezer forintot is kereshetnek a tanulmányaik mellett – sorolta érveit az igazgató.