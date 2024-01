A hét ingatlana 24 perce

Költözzön egy csodás Tisza-parti városba, Tiszakécskére!

A Tisza-parti kilátótól és a Nádirigó tanösvénytől pár száz méterre található 3 szobás ház remek választás lehet a természetközelség híveinek. Nagycsaládos? Akkor is jó helyen jár, az ingatlanban még egy külön bejáratú lakrész is kialakítható, vagy a meglévő lakótér is bővíthető.

Tiszakécskén központi helyen, nagy, akár kétrendbeli családi ház eladó! Turisztikai látványosságokban és üdülési, pihenési, kirándulási lehetőségekben bővelkedő városban 200 méterre a Nádirigó tanösvényhez, 300 méterre a Tisza-parti kilátóhoz eladó egy nyugodt csendes utcában családi ház. A városban lehetőség van a halastónál horgászni vagy pihenésként a termálfürdőben lazítani. El sem kell utazni mindezek egy könnyű sétával elérhetőek. Az ingatlan tulajdonságai: 3 szoba

összközműves

konvektoros fűtés

hűtő-fűtő klíma

930 négyzetméter telek

vegyes falazat

felújított tető

minimális rezsi. Az ingatlanban még egy külön bejáratú lakrész kialakítható vagy a meglévő laktér kibővíthető.! További házak és otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

