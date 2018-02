Nagykabátot elő: jönnek a durva mínuszok

Tombol a tél, fogvacogtató hideg lesz, akár mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Szombaton többfelé kisüt a nap, de reggel még délnyugaton, napközben a középső országrészben sok lesz a felhő, ott havazás is valószínű. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, ami helyenként gyenge hófúvást is okozhat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 8 és mínusz 1 fok között alakul, de északkeleten a havas, szélvédett, derült tájakon mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű.