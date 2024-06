Amint azt korábban megírtuk, azok a játékosok, akik kölcsönben szerepeltek a Tiszakécskei LC-nél, visszamentek eredeti klubjukhoz. Sági Milánnak, Gyurján Bencének, Pongrácz Viktornak, Szekér Ádámnak és Bertus Lajosnak nem hosszabbította meg az egyesület a lejáró szerződését. Bencze Márkkal és Torvund Alexanderrel szerződést bontottak, Kocsis Dominik pedig visszatért a Puskás Akadémiához.

Akadnak még kérdőjelek a keret kapcsán a Tiszakécskei LC háza táján

Fotó: Szentirmay Tamás

– Az érkezőkkel kapcsolatban jelenleg annyit tudok mondani, hogy érkezett Pintér Dániel belső középpályás Nagykanizsáról, Horváth Emil támadó középpályás Budaörsről, Géringer Tamás középpályás Egerből. Velük már aláírtuk a szerződést – mondta Hoffmann Attila. – Két fiatal labdarúgóval is megegyeztünk már, de még a szerződést nem írtuk alá. Az egyik csatár, a másik pedig belső középpályás. Az alap elképzelésünk az, hogy húsz mezőnyjátékossal, valamint három kapussal fogunk dolgozni, de ezen kívül számolunk még három 2006-os, vagy fiatalabb születésű játékossal is. Amennyiben találunk olyat, aki nem kölcsönbe jön, hanem saját játékosunk tud lenni, akkor lehet ennél több is. A szabály harmadosztályban is az, mint ami az NB II-ben volt, hogy legalább egy fiatal, jelenleg 2006-os, vagy annál fiatalabb születésű játékosnak végig a pályán kell lenni. A nem régen befejeződött bajnokságban 2004-es, vagy fiatalabb születésűeknek kellett lenni, nálunk négyen illettek ebbe bele. Most azon szeretnénk változtatni, hogy ne csak 2006-os, hanem fiatalabb játékosunk is legyen.

A klubigazgató beszélt arról is, hogy két kapus posztra pályázó labdarúgó, akik próbajátékon voltak már elmentek, maradt Prokop Rostislav és Baráth Bence. Egy harmadikat még keresnek, van is egy kiszemelt, aki együtt edz a másik két hálóőrrel. Azt még nem lehet tudni, hogy marad-e, de a három kapusban gondolkodnak. Az utánpótlás játékosok közül Papp Dominik és Klemenc Patrik elejétől fogva a kerettel együtt készül, akikről azt mondta Hoffmann Attila, hogy ügyesek. Ők egyébként 2007-es születésűek mindketten.

Az első edzőmeccsét most szombaton a Kecskeméti TE ellen vívja a gárda hazai pályán, 9 óra 30 perces kezdéssel. Július 7-én Bükkfürdőre utazik edzőtáborba egy hétre a keret, ahol az ETO FC Győr és a Tatabánya lesz az ellenfél. Azt követően az Újpest II. és a Szeged. A bajnokság július 28-án kezdődik.