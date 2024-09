Izgalmasan alakul eddig a férfi futsal NB I., hiszen a felsőházi rájátszásba igyekvő gárdák között nüansznyi a pontkülönbség a tabellán. A címvédő Haladás egy sikerrel többet jegyezhet eddig az alapszakaszban, mint a hírös városiak. Legutóbb a Veszprém ellen sikerrel jártak a királynék városában, míg a keretüket tekintve foghíjas kék oroszlánok kénytelenek voltak fejet hajtani az MVFC Berettyóújfalu előtt.

Krajcsi Bence, a kecskemétiek kapusa nem csak véd, lőni is tud.

Fotó: Bús Csaba

– Akárcsak nálunk, a Haladásnál szintén voltak változások a keretben a tavalyihoz képest, és a taktikai repertoárjuk is változott – jelentette ki Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Úgy vélem, hogy gyorsabb, modernebb játékot produkálnak. Nálunk továbbra is lesznek hiányzók, csak az utolsó pillanatban fog eldőlni, hogy ki lesz bevethető a ma esti rangadón. Jó hír, hogy Tomic vissza tud térni hozzánk a válogatottbeli küldetéséből, de meglehetősen nagy terhelésnek volt kitéve, így vélhetően őt sem tudjuk a megszokott módon használni. A legutóbb elszenvedett vereség után nagyon szeretnénk javítani. Fontos ez azért is, mert számunkra most sorra jönnek az élbolyhoz tartozó gárdákkal vívandó meccsek a pontvadászatban, és ha szeretnénk kiharcolni a felsőházi szereplést – márpedig ez eltökélt célunk -, akkor ellenük is el kell kezdeni gyűjteni a pontokat. Fegyelmezetten és okosan kell játszanunk ma este, csakis akkor lehet esélyünk a Haladás ellen. A szurkolóink támogatására feltétlenük számítunk a derbin.

A mérkőzés ma este, 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.