A ScoreGoal Kecskemét Futsal az előző fordulóban Újpesten szerzett egy sok gólt hozó, fordulatos mérkőzésen értékes egy pontot. A kecskemétiek kilenc fordulót követően öt győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a tabella 6. helyén állnak, a fővárosi MFA pedig két győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel jelenleg a 10. helyet foglalja el. Papíron esélyes tehát a kecskeméti gárda, és az esélyt szeretnék is igazolni, hiszen ahhoz, hogy a rájátszásban a felsőházban szerepeljenek, minden egyes pontra égető szükségük van.

A kecskeméti Pál Patrik bűvöli a labdát

Fotó: Bús Csaba

– Korábbi játékosunk, Boz­nánszky Gábor remek munkát végez a Magyar Futsal Akadémiánál, folyamatosan fejlődnek – mutatta be az aktuális ellenfelet Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Szerintem még néhány év, és akár elérhetik a felsőházi küzdelmeket is, ha így dolgoznak tovább. Fiatal csapat, tele energiával. Nincs könnyű meccs ellenük senki számára. Még nem tudni, hogy mindenki rendelkezésre fog-e állni ma este nálunk, de nem újdonság a számunkra ez a helyzet, meg fogjuk oldani a feladatot. A legfontosabb most az, hogy mindenki a maximumot nyújtsa majd az MFA ellen. A szurkolóinkra is nagy szükségünk lesz, hiszen ha ott vannak mellettünk, az óriási segítség számunkra.

A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.