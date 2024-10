A Küzdj meg a Bajnokkal Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség két évvel ezelőtt indította el programsorozatát, amely során neves sportolókkal együtt látogatnak el iskolákba, hogy népszerűsítsék a sportolást, valamint a honvédelmi eszmét, a toborzást. Azok a diákok, akik a kadét programban résztvevő középiskolákba, szakképző iskolákba és gimnáziumokba járnak, különböző bajnokokkal küzdhetnek meg. Ilyen iskola Kecskeméten a Gáspár András Technikum, ahol kedden a reggeli testnevelésórát Lőrincz Tamás olimpiai bajnok tartotta.

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok tartott rendhagyó testnevelés órát

Fotó: Bús Csaba

Példaképprogram, élményprogram

A program megálmodója Süli András, aki Vajda Attila olimpiai bajnok kenus menedzsere volt. Vajda Attila nyerte Magyarország egyetlen egyéni aranyérmét a 2008-as pekingi olimpián, és akkoriban rengeteg iskolába ellátogattak, innen gyökerezik a Küzdj meg a Bajnokkal program is.

– Láttam, hogy Vajda Attilát mekkora szeretettel fogadják a diákok, és arra gondoltam, mi lenne, ha nemcsak egy élménybeszámoló és pár közös fotó erejéig látogatnánk el az iskolákba, hanem egy közös órával akár életre szóló élményt is nyújthatunk a gyerekeknek. Célunk, hogy olimpikonjaink jelenlétével, az ő történetüket megismerve a diákok elhiggyék, az élet bármely területén sikeresek lehetnek, ha kitartóan dolgoznak érte – mondta Süli András.

Jó tíz éve már, hogy elindították a Küzdj meg a Bajnokkal programot, amelyet mindig valamilyen konkrét tematika ötvöz. Volt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés állt a rendhagyó órák fókuszában, két éve viszont a Honvédelmi Sportszövetséggel karöltve a honvédelmi eszmék átadása, a kadét iskolákban a toborzás népszerűsítése a legfőbb céljuk.

– Az elmúlt években több, mint hatvan iskolába jutottunk el közel negyven sportolóval. Kecskeméten hat évvel ezelőtt jártunk utoljára – tette hozzá Süli András.

A kecskeméti vendég Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó volt, akit földre is lehetett dobni

Plusz motivációt jelenthet tehát az olimpiai érem látványa a diákok számára, de nemcsak a sportban, hanem tanulásban és az élet számos másik területén is. Lőrincz Tamás is elvitte az olimpiai aranyérmét a kecskeméti iskolába. Rövid bemelegítés után a birkózás alapjaival ismertette meg a gáspáros diákokat játékos formában. A földharcos birkózóelemekkel tarkított látványos óra elnyerte a diákok tetszését, fiúk és lányok egyaránt beleálltak a munkába. Szemmel láthatóan a legizgalmasabb pillanatokat az okozta a diákok számára, amikor Lőrincz Tamáson mutathattak be birkózógyakorlatot.