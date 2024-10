Ezúttal a 20. század egyik legmeghatározóbb szépirodalmi alakja, Thomas Mann ismert művét, A Mario és a varázsló című novellát dolgozta fel a közösség. A kecskeméti Pótszék Társulat – egy amatőr színészekből álló közösség – előadásai telt házasok lesznek.

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok látogatott a Gáspárba

Fotó: Bús Csaba

Az elmúlt napokban két Bács-Kiskun vármegyei baromfitelepen is kimutatta a járvány jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Ezzel már hat vármegyét érint a madárinfluenza – közölte a Nébih.

Elfogták a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök azt a gyöngyösi férfit, aki a gyanú szerint rendszeresen új pszichoaktív anyaggal látott el egy kiskunhalasi dílert. A drog végül Baján talált gazdára.

Az édesburgonya termesztői október végére meglátták munkájuk eredményét. A Homokhátságon 30–40 tonna körül alakult a batáta hozama egy hektárra vetítve.

Szörnyű tragédia történt az elmúlt év nyarán egy Kecskemét környéki tanyán, ahol az ügyészség szerint az édesapa felügyelet nélkül hagyta másfél éves kisfiát, aki kiment az udvarra és az ott lévő kerti tóba beleesett és vízbe fulladt. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt vádat emelt az édesapával szemben.

Megkezdődött az M5-ös autópálya kunszállási lehajtójának építése. A munkaterületet kedden átadták a kivitelezőnek, a beruházás műszaki átadása a jövő év decemberében lesz – jelentette be Lezsák Sándor, Bács-Kiskun vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke kedden, a kunszállási polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatón.

Kecskemét kulturális életének egykori aranykorát idézik meg a most kiállított festmények a kecskeméti Wojtyla Barátság Központban. Szabó Sándor magángyűjtő jóvoltából a nagybányai festőművészek alkotásait mutatták be, köztük kettő olyat, melyet nagyközönség most láthatott először.

Újabb meseszép helyen járt Bálint.

Kedden a déli órákban városi ünnepséget tartottak Bácsalmáson, a Hősök terén lévő 1956-os emléktáblánál.

Letartóztatta a bíróság azt a fiatalt, aki társaival a sajtóhírek szerint október 23-ára tervezett fegyveres merényletet. A fogvatartás helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki – tudta meg a Magyar Nemzet.