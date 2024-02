A Mezőkövesd igazi mumusa a Kecskemétnek, hiszen amióta a lila-fehérek feljutottak, ugyan az első egymás elleni meccset megnyerték, azóta viszont mindháromszor a matyóföldiek örülhettek, legutóbb 2-0-ra nyertek a Széktói Stadionban.

Hatpontos derbi lesz ez rögtön, hiszen a két együttes között pont ennyi a különbség, egy győzelem viszont nagy lendületet adhatna mindkét együttesnek. Varga Bence, a KTE kapusa bízik benne, hogy jó eredménnyel térhetnek haza. A KTE-re sűrű rajt vár, vasárnap a Mezőkövesd, jövő csütörtökön 20 órakor hazai pályán a DVTK következik, majd ezt követően ismét vasárnap 12 óra 30 perces kezdéssel Pakra látogat az együttes egy hét leforgása alatt. Egy dolog biztos, az első meccs komoly hatással lehet a rajtra, ezzel tisztában vannak Kecskeméten is.

– A játékosoknak mindig az a jó, ha meccset kell játszani, ezzel így vagyok én is.

Várjuk természetesen a rajtot, mert a felkészülés és a bajnokság között nagy a különbség.

Nagyon jó dolog, hogy a klub biztosította számunkra idén is a törökországi edzőtábort, hiszen jó időben, jó pályákon dolgozhattunk, de nagyon vártuk már, hogy elinduljon a bajnoki ritmus. Jelenleg a mezőkövesdi meccs a legfontosabb, de ahogy említetted is, három mérkőzés vár ránk egy hét alatt, tehát sűrű a program. Nem kérdés, a tavaszi rajtot az is meghatározhatja, hogy milyen eredményt érünk el Mezőkövesden. Én továbbra is hiszek abban, hogyha becsülettel dolgozunk és mindent kiadunk magunkból a pályán, akkor az hosszabb távon is kifizetődik. Nagyon nehéz meccs vár ránk a rajton, sokan ugye mumusként is emlegetik a Kövesdet esetünkben. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy jobban jött ki számukra a lépés adott napon. Abban biztos vagyok, hogy annál jobb csapatról van szó, mint amit a tabella mutat, így nehéz 90 perc vár ránk – mondta Varga Bence, a kecskemétiek hálóőre, aki hozzátette, sokat léptek előre a kapott gólok tekintetében, de a puding próbája majd az evés lesz a tétmeccseken.

A Mezőkövesd-Zsóry FC–Kecskeméti TE mérkőzést vasárnap 15 órakor rendezik.