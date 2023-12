A tavalyi Sípmesterek tornáját Szegeden rendezték, ott egy a szokásoknak megfelelően színvonalas és végig kiélezett tornán a korábbi évek sikereinek – több tornagyőzelem - a fényében némileg csalódást keltő 7. helyen futottak be a Bács-Kiskun vármegyei játékvezetők.

A szakmai stáb az idén sem változott, a küldöttség vezetője Holczimmer Andor, a Bács-Kiskun vármegyei Játékvezető Bizottság elnöke lesz. A stáb tagjai még Fazekas János és idősebb Berger József, és a hagyományoknak megfelelően a csapatot elkíséri a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának az igazgatója, Losonczy László is.

– A keret szinte automatikusan összeállt, különösebben nem kellett gondolkodni rajta – nyilatkozta Holczimmer Andor, a JB elnöke. – A névsort illetően meglepetések nincsenek, jól ismerjük egymást, ennek megfelelően a taktikát is elég lesz majd a konkrét meccsek előtt megbeszélni. Ami a keretet illeti, az előzetes kiírásban annyi megkötés volt, hogy mindegyik csapatban kell lennie olyan játékvezetőnek is, aki az országos játékvezetői keret tagja, illetve nem nevezhető olyan játékvezető, akinek játékosként is van élő igazolása. Az már nem követelmény, hogy mind a hat Bács-Kiskun vármegyei játékvezetői csoport (Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas) képviselve legyen, mi azonban az idén is törekszünk a kiegyensúlyozottságra, tehát mindegyik régióból válogattunk be játékost.

Mindegyik küldöttség természetesen egy játékvezetőt is visz magával, hiszen a sporik csapatainak a meccseinek a levezetéséhez is kell játékvezető. Bács-Kiskun vármegye a tapasztalt Kiss Anikót viszi magával játékvezetőként.

A Bács-Kiskun vármegyei keret: Baranyai Dávid, Barta Viktoria, Bornemissza Norbert, Fehérvári Patrik, Garai Péter, Katona Balázs, Bacsi Levente, Béleczki László, Csire Róbert, Csákó Patrik, Tóth Dániel, Tóth Róbert.