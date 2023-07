Tavaly nyáron azzal vágott neki a Déli csoportban a harmadosztályú bajnokságnak a nemrég még a vármegyei másodosztályban szereplő Szeremle, hogy meg akarja nyerni a 2022/23-as bajnokságot. A kezdés aztán enyhén szólva döcögősre sikerült, jócskán botladozott a csapat, és hat forduló után csak a 9. helyen állt. A külső szemlélő azt gondolhatta, legyintve, hogy ez a Dunagyöngye SK bizony bajnoki címért való harc helyett már bele is szürkült a középmezőnybe. – Én természetesen nem örültem annak, hogy ilyen nyögvenyelősen indult az idény, kétségbe ugyanakkor nem estem, a célunkat is tarthatónak éreztem, ráadásul a gyöngye kezdésnek volt egy nyilvánvaló, igen prózai oka, vagy pontosabban éppen a fordítottja, ünnepi oka, ugyanis legalább három esküvőnk, lakodalmunk esett a bajnoki rajtot követő időszakra – utalt vissza arra az időszakra Szombati József, a csapat edzője. – Vármegye hármas csapatoknál ez bizony komoly és létező kihívás, egy ilyen kiscsapatnak nem csak a pályán kell teljesítenie, hanem bizony egy – vagy akár több – olyan lakodalomban is, amiben a gárda érdekelt, ez az utóbbi téren való helytállás azonban pontokba került. Ismétlem, kétségbe nem estem, de akkoriban azért leültünk egy fiúkkal egy beszélgetésre annak érdekében, hogy az ünnepi események lezárultával lehetőleg kapja össze magát a társaság.

Össze is kapta magát a társaság, ezt követően egy tizenhárom mérkőzéses veretlenségi sorozat következett, a tavasznak tehát már a bajnoki címért harcban lévő csapatként vágott neki a Dunagyöngye SK.

A tavasz is nagyszerűen sikerült, hiszen mindössze egy mérkőzésen szenvedtek vereséget – a Bácsbokod vitte el Szeremléről a három pontot, Szombati József máig sem érti, hogy bírták elveszíteni azt a meccset –, a többit viszont nyerték.

Ráadásul úgy sikerült egy kivételével mindegyik tavaszi mérkőzésüket sikerrel behúzniuk, hogy a bajnoki címért folytatott versenyben közvetlen riválisnak tekinthető csapatokkal idegenben találkoztak, de még így is sikerült legyőzniük őket, így aztán az utolsó fordulót követően ünnepelhetett a csapat, hiszen megnyerte az aranyérmet.

Arra a kérdésre, hogy van-e bárki olyan, akit kiemelne a társaságból, Szombati József a közösség sikerét hangsúlyozta. – Csapatmunka gyümölcse ez a szép eredmény, aminek különösen a gyenge rajt után nagyon tudtunk örülni, az egész közösség érdeme tehát. Ezzel együtt azért mindenképpen érdemes, hiszen nem is lehet nem kiemelni egy olyan játékost, aki gólkirály lett. Ez Holczer Csaba, aki 51 találattal nyerte meg a gólvadászok csatáját a Déli csoportban, de ha már őt kiemeltem, akkor megemlíteném Gál Andort és Bölcskei Mátét, akik munkabírásukkal, teherbírásukkal tűntek ki. De ismétlem és aláhúzom, az egész csapat kitett magáért, és az egész közösség érdeme, hogy végül elértük a célunkat.

Elégedettségre tehát van ok, a keret összetétele tekintetében ugyanakkor a nyár folyamán lesznek változások. Nem sok, de úgy fest, hogy erősödni is fog a csapat, egy másik, a keret összetételét érintő változást pedig az indukál, hogy a vezetőség egy újabb célt kitűzött a szakmai stáb elé. – Lesz két távozó, Hegyi Dávid és Lajos Krisztián Katymárra igazolnak. Egye valószínűbb, hogy érkezik hozzánk két-három játékos a Bajai LC-től, és további, nagyon komoly erősítést jelent a számunkra az, hogy három játékosunk a nyár végére száz százalékosan felépül a sérüléséből. Bischoff Norbert, Farkas Dávid és Pintér Roland ezek, akik ráadásul kulcsjátékosoknak minősíthetők. Az előző kettő azonban szinte az egész idényt kénytelen volt kihagyni a sérülése miatt, míg Pintér Rolandot a tavasz során voltunk kénytelenek nélkülözni. De újra számíthatunk, így ők is nagyon komoly erősítést jelentenek majd. Ráadásul a vezetőség kikötötte, hogy most már muszáj lesz fiatalítani.

Ennek szellemében négy ifi játékosunkat, Nehr Tamást, Bergman Balázst, Nyíri Bertalant és Györgye Adorjánt ősztől szeretném minél előbb integrálni a felnőtt keretbe.

A Dunagyöngye SK berkeiben a tavaszi idény zárultát követően nagyon sokáig mérlegelték, hogy maradjanak-e a harmadik ligában, vagy följebb lépjenek-e a vármegyei másodosztályba. – Végül maradtunk a harmadosztálynál – jelentette ki Szombati József. – Közös döntés volt ez, a játékosokkal megbeszélve, hiszen mi mindig tekintettel vagyunk arra, hogy a közösség mit akar, az ugyanis az eredményesség záloga. Mi a szó pozitív érelmében amatőr csapat vagyunk, nem tudtuk volna vállalni a másodosztállyal járó több utazást és több edzést. Nem két nap alatt született ugyanakkor meg ez a döntés, hiszen kacsingattunk mi régóta újra a másodosztály felé. Nekem személy szerint is nagy vágyam volt, hogy följebb lépjünk, végül aztán a vezetőség amellett döntött, hogy maradunk a harmadik ligában. Ebben a döntésben ugyanakkor nem csekély szerepet játszott az is, hogy a vármegye kettő Déli csoportja nem tűnt igazán vonzó alternatívának. A tavalyi idényben is nagyon kevés volt ebben a csoportban a csapat, ezért is volt az, hogy az igazgatóság jobb híján három fordulós bajokságot írt ki, amelyben három kört játszottak. A nevezéseket még csak most bírálja el a megyei igazgatóság, a csoportbeosztások sem készültek el, ám a szóbeli érdeklődésünk, körbekérdezés alapján úgy hallottuk, hogy a vármegye kettő Dél mezőnye aligha lesz bővebb, mint tavaly volt. Így aztán maradunk a harmadik ligában. Ráadásul az élet okafogyottá is tette a korábbi mérlegelésünket. Történt ugyanis, hogy a LUA Baja az ősztől már nem ad utánpótlást csapatot a vármegyei első osztályban szereplő Bajai LC-nek, amelynek azonban két utánpótlás csapatot indítania kötelező az első osztályban.

Hossza tárgyalások után eldőlt, hogy mi adjuk a BLC-nek az utánpótlás csapatokat, így aztán nekünk magunknak nem is maradt volna olyan utánpótláscsapat, amelynek a nevezésével megfeleltünk volna a másodosztály kívánalmainak.

De így is szép és nehéz kihívás áll a felnőtt csapatunk előtt, a kitűzött cél ugyanis a bajnoki cím megvédése. A vármegye három Déli csoportjának a mezőnye tavaly is meglehetősen erős volt, most ráadásul tovább erősödik, hiszen a mögöttünk álló idényben sokáig éllovas, majd a küzdelmeket feladni kénytelen Katymár újra elindul, nem is akármilyen kerettel, és minden valószínűség szerint ide fog nevezni a Kelebia is. Unalmas tehát semmiképpen nem lesz az idei bajnokság, és föl kell kötnünk azt a bizonyos alsóneműt, ha meg akarjuk védeni a címünket. Akkor meg különösen pokoli nehéz lesz, ha megint úgy rajtolunk, mint tavaly, de ebbe a hibába azért még egyszer nem szeretnénk beleesni – jelentette ki a mester.