Pénteken kezdi meg a KTE az utolsó párharcát a 2022/23-as idényben a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában, az ellenfél a Sopron, az egyik fél két győzelméig tartó párharcot Sopronban kezdik meg a felek, a második felvonás pedig vasárnap este lesz, a Messzi István sportcsarnokban. Bármi is legyen az első két mérkőzés eredménye, ez lesz a KTE utolsó hazai mérkőzése, hiszen 1-1-es állás esetén a mindent eldöntő találkozót Sopronban vívják.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétet sújtó sérüléshullám ellenére is nagy küzdelemre késztették a Szolnokot Forray Gábor tanítványai az előző körben. A Sopron a rájátszásba éppen becsúszó DEAC-cal került össze a másik ágon, abban a párharcban a cívis városiak kerekedtek felül.

Akárcsak Kecskeméten, a hűség városában is akadnak hiányzók a korábbi, teljes kerethez képest, így nehéz megjósolni, hogy ki a 7-8. helyért folyó párharc esélyese. Egy biztos, a kecskeméti férfi kosárlabdázók ezúttal is a győzelem szándékával utaznak el a megmérettetésre, de emellett más fontos szempontok is szerepelnek a szakmai stáb terveiben.

– Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a Szolnok elleni párharcban vereséget szenvedtünk, nincs okunk szégyenkezni – nyilatkozta Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Mi mindent kiadtunk magunkból, úgymond állva haltunk meg. Most pedig már a Sopronra kell készülnünk, velük folyik majd a küzdelem a 7. helyért. A mi keretünkben nem várható változás, és mint mindig, ezúttal is külön célokat is kitűztünk magunk elé. A Szolnok ellen is az volt a szempont, hogy a fiataloknak minél több játékpercet tudjunk biztosítani, és ez a következő mérkőzéseken is így lesz. Ez azért fontos, mert akármennyit is edzünk közösen, az éles szituációkban szerzett rutin sokkal többet ér bármennyi gyakorlásnál. Természetesen ezen a téren is meg kell találni a helyes arányt, nem szabad minden terhet az ő hátukra tenni. Szeretnénk nyerni, ám a legfontosabb az, hogy azokat a taktikai elemeket valósítsuk meg a lehető legjobban, amelyek a jövőre való készülést is szolgálják egyben. A Sopron egy erős csapat továbbra is, a távozóik ellenére is. Bízom a csapatban és a sikerben, továbbá szurkolóinkban, hogy az utolsó meccseken is ott lesznek mellettünk – tette hozzá a tréner.

A mérkőzés pénteken, 19 órakor kezdődik, a soproni Novomatic Arenában.