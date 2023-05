A KTE támadója az orrtörést szenvedő csapattársának, illetve gyerekkori barátjának, Price Mártonnak ajánlotta a gólját a lefújás után. A játékos elmondta, hatalmas inspirációt merítettek egymás célkitűzéseiből eddig is.

– Mindketten gödöllőiek vagyunk, ott kezdtünk el kis srácokként focizni is – tekintett vissza Tóth Barna, a KTE csatára. – Gyerekkori barátok vagyunk, s bár én eligazoltam Újpestre menet közben, a baráti társaságunk mindvégig összetartó maradt. Tavaly volt az első nagyobb expedíciója, akkor is a szezon végén, amikor mi már nagyon haladtunk felfelé az NB I-be. Akkor egyébként a Manaszlut mászta meg. Sokat beszélgettünk előtte és utána is, hogy mekkora inspirációt tudunk egymásnak adni. Emlékszem, még küldtem is neki a kis rajzot, hogy ő megy fel a csúcsra, mi meg szintén megyünk felfelé az NB I-ben bízva. Nagyon örülök neki, hogy egy újabb és magasabb csúcsot tudtunk most találni, nekem már akkor mondta, hogy még ezt az expedíciót tervezi. Nyilván nagyon féltettem, hiszen az életét is kockáztatja ilyenkor, mi pedig folyamatos visszajelzést nem is kapunk, csak GPS jeleket.

Price Márton egyébként KTE-meccsekre is szívesen jár, ha éppen itthon tartózkodik, hiszen Angliában él és dolgozik jelenleg.

Tavasszal azonban a helyszínen nézte meg a kecskemétiek Felcsúton aratott győzelmét.

– Pont a Puskás Akadémia elleni győzelmünk alkalmával beszélgettünk személyesen, akkor volt utoljára itthon. Akkor is elmondta, hogy nagyon szurkol nekünk, meg is beszéltük, hogy május végén úgy találkozunk újra, hogy felértünk a magunknak kitűzött csúcsra. Úgy tűnik most már, hogy ez sikerülni fog. Pár soros üzenetet váltottunk egyelőre, de pont a napokban jön majd haza, és a szezon végén közösen megyünk nyaralni is, úgyhogy ott lesz időnk átbeszélni mindent – tette hozzá Tóth Barna.

Price Márton a hatodik magyar, aki eljutott a Mount Everest csúcsáig, viszont a 29 esztendős hegymászónak sikerült ez legfiatalabbként. A Manaszlu mellett a Himalájában található Lobuche-t is megmászta már. A fiatal hegymászó május 3-án érkezett meg alaptáborba, majd 11 nappal később jutott el a csúcsra.