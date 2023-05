Az első kapura lövésre csak öt percet kellett várni, Horváth jó 25 méterről mellé lőtt. Négy perccel később nem sok hiányzott a KTE vezető találatához, Horváth beadására Belényesi érkezett nagyon üresen, ám Bogdán leért a fejesre. Az első ferencvárosi próbálkozás a 11. percben volt, Mmaee lépett ki a leshatáron, éles és veszélyes beadását azonban Nagy tisztázni tudta. A 24. percben ismét orváth volt főszerepben, jól húzott befelé, de pattogós lövését fogni tudta a vendég kapus. Fél óra telt el a meccsből, mikor Varga Bencének is védenie kellett, Owusu életerős lövését ütötte szögletre. A 34. percben aztán csak megszületett a kecskemétiek találata, egy középre érkező labdába először Belényesi, majd Tóth fejelt bele és az így befelé perdülőt Szalai bal külsővel – a felsőlécet is érintve – gólra váltotta, 1-0. Az első félidő utolsó megmozdulása Gojak szabadrúgása volt, amely nem okozott gondot Vargának.

A második felvonás elején a meccsen már sokadik alkalommal Horváth veszélyeztetett, ezúttal szabadrúgásből, azonban Bogdán a lapos lövést hárította. A folytatás leginkább a párharcokról szólt, a játékvezetőnek többször is a zsebébe kellett nyúlnia. Ekkor Abena rövid időn belül kétszer is sárgát kapott és a 73. percben emberhátrányba került az FTC. Egy minutummal később Szalai vágtázott végig a pályán, szenzációs szólója azonban nem végződött góllal. A második játékrész egyetlen vendég próbálkozása Mmaee nevéhez fűződött, szabadrúgása mellé csavarodott. Gól- és emberelőnyben is a KTE támadott, ennek meg is lett az eredménye. A 83. percben egy szabadrúgás után Szalai fejjel középre tett labdáját Vágó ollózta kapura, azonban a blokkról levágódott a szépségdíjas mozdulat. A 87. percben aztán fantasztikus góllal tette fel az i-re a pontot a Kecskemét. Tóth Barna a tizenhatoson kívülről egy felperdült labdát kapásból a jobb felsőbe zúdított, 2-0. A hosszabbításban hasonló szögből Májer bődületes kapufát lőtt, ezzel zárult a találkozó.

A KTE legközelebb május 21-én, vasárnap 17:30-tól az Újpest otthonában lép pályára.

Kecskeméti TE – Ferencvárosi TC 2–0 (1–0)

Szabó István: Koncentráltan és hatalmas szívvel játszottunk

Az OTP Bank Liga 31. fordulójának rangadóján a KTE 2–0-ra győzött a Széktói Stadionban. A mérkőzés után értékeltek a vezetőedzők.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Egész héten nagyon készültünk erre a meccsre. Tudtuk, hogy telt ház lesz és azt is tudtuk, hogy az FTC motivációs szintje talán nem lesz olyan magas, mint a miénk. Gratulálok a Ferencvárosnak a bajnoki címhez, de ma végig a mi akaratunk érvényesült. A hét közben az egyik edzésen megsérült Szuhodovszki Soma, emiatt taktikailag változtatnunk kellett. A sok szurkoló és a tét miatt sem gondolom, hogy a játékosaimon nagy nyomás lett volna, inkább pozitív nyomásnak nevezném ezt. Ennek a lelki többletnek a srácok megfeleltek. Mindenki koncentráltan, fegyelmezetten és hatalmas szívvel játszott. Hiába a bajnokot vertük meg, ezért a győzelemért is ugyanúgy három pont jár. Matematikailag még nincs bebiztosítva a nemzetközi porondon való szereplésünk, az utolsó két fordulóban is összpontosítanunk kell.

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője: – Számomra az a legfontosabb, hogy minden évben bajnokok legyünk, de tény és való, hogy Kecskeméten második alkalommal kaptunk ki. Nem alakítottunk ki megfelelő helyzeteket a kapu előtt. Hátrányból nagyon nehéz játszani, emberhátrányban meg pláne. Tíz emberrel sem adtuk fel, de ez ma kevés volt. Ugyanúgy győzni akartunk, mint ellenfelünk, de nem sikerült.

Kecskemét, 4950 néző, Vezette: Berke Balázs (Buzás Balázs, Csatári Tibor)

KTE: Varga B. – Nagy K., Szabó A., Belényesi (Rijáskó 93., Szalai, Zeke (Hadaró 93.) – Vágó (Meszhi 93.), Nikitscher – Banó-Szabó (Katona B. 81.), Horváth (Májer 85.) – Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Ferencváros Bogdán – Botka, Abena, Knoester, Pászka – Baráth (Esiti 46.), Gojak – Owusu (Lisztes 57.), Zachariassen (Traore 57.), Marquinhos – R. Mmaee. Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Gólszerző: Szalai (34.), Tóth B. (87.)

Sárga lapok: Belényesi (77.), Nikitscher (91.), ill. Esiti (51.), Owusu (54.), Abena (56., 72.) Lisztes (60.), Knoester (87.), Traore (91.)

Kiállítva: Abena (72.)