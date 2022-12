A mérkőzést a Kecskemét kezdte sokkal jobban, Szeverényi és Szakály is kétszer volt eredményes már az első öt percben, míg Horváth Andor is betalált ez idő alatt, a vendégeknél Schmidt lőtte az első gólt. A 6. perc 5–1-es hazai vezetéssel kezdődött meg, ám a következő periódust a Vecsés nyerte szintén 5–1-re, így 6–6-nál már egál volt az állás. Innentől sokáig fej-fej mellett haladtak a felek a gólszerzés tekintetében, hogy aztán először a 18. percben vezessenek a Pest megyeiek. Az utolsó tíz percbe lépve két góllal is el tudott lépni a Vecsés Zakics vezérletével, ám Szeverényi, Hunyadi és Szakály is szép gólokkal zárkóztatta fel a Kecskemétet. A félidőben 17–17 ált az eredményjelzőn.

A második játékrész – csak úgy, mint az első – Szeverényi találatával indult. A hazaiaknál ezt követően Lukács Soma is gólokkal vétette magát észre, azonban a Vecsés sem állt le a gólszerzéssel, Kavin és Nagy Tamás vitte a hátán a vendégcsapatot. A 42. percben időt kért Tóth Norbert, ugyanis már négy perce gólképtelen volt a csapata, amelyre a játékmegszakítás jó hatással volt, az 51. percben már a KTE állt jobban, 26–25. Ekkor azonban a meccset eldöntő fordulat állt be a játék képében, a hazaiaknál a hátralévő perceben támadásban semmi, a vendégeknek minden összejött. A Vecsés vezére, Antal egymaga több gólt lőtt a záró tíz percben, mint a házigazda. 5–1-es futással zárta a meccset a Vecsés, amely így a találkozót is megnyerte négy góllal, 31–27 arányban.

– A végjátékban rengeteg hibát követtünk el, belemenések, technikai hibák, kihagyott ziccerek jellemezték a játékunkat – értékelt Tóth Norbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ezt a Vecsés jól reagálta le, fordított és megnyerte a találkozót. Pedig a meccset jól kezdtük, lendületesen és gyorsan kézilabdáztunk. A félidő közepén volt egy hullámvölgyünk, de ekkor vissza tudtunk jönni, és sokáig tartottuk magunkat, sőt, vezettünk is. A végét viszont elszúrtuk, így nem nyerhettünk. A legnagyobb problémám nem a vereséggel van, hanem azzal, hogy olyan alapvető, gyerekes butaságokat követtünk el sokszor, amelyeket még utánpótlás szinten sem szabad. Ha ezek a hibák nincsenek, magabiztosan győztünk volna.

KTE-Piroska Szörp–Vecsés SE 27–31 (17–17)

A KTE gólszerzői: Szeverényi 7, Szakály 7 (5), Lukács S. 6, Horváth A. 4, Lukács K. 1, Horváth B. 1, Hunyadi 1.

Kiállítások: 10 perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1