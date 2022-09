Nem indult fényesen a bajnoki szezon a Budapest Honvéd számára, hiszen a fővárosiak hiába vágtak neki új szakmai stábbal, átalakuló kerettel a bajnokságnak, az eredmények nem akartak jönni. Első két meccsén rúgott gól nélkül maradt pont nélkül a Kispest, az első sikerükre pedig négy kört kellett várni a Vasas ellen. A Ferencvárostól ugyan ismét kikaptak, de azóta az Újpest elleni pontszerzést a Kisvárda idegenbeli legyőzése követte a sorban, ami már bravúr kategóriának nevezhető. Tam Courts csapata tehát kifelé lábalni látszik a gödörből, így látják ezt Kecskeméten is. Szabó István ráadásul jól ismeri az ellenfelet, hiszen fia, a már a KTE-t erősítő Banó-Szabó Bence nyolc évet húzott le a piros-feketék kötelékében.

– Abban a helyzetben vagyok Bence fiam révén, hogy nyolc évig figyelhettem testközelből rajta keresztül is a Honvédot, így elég jól ismerem a klubot – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Én úgy látom, hogy megindult kifelé a gödörből a Honvéd elég erőteljesen. Mertek több dologban is változtatni, Batik Bencével például szerződést bontottak a szezon előtt, de a csapaton belül további változások is zajlanak.

Tehetséges fiatalokat mernek betenni, akik mindannyian korosztályos válogatottak, mellettük pedig komoly meghatározó játékosokat igazoltak, Nenad Lukics személyében egy igazi gólvágójuk is van. Nagyon nehéz találkozóra számítok, viszont képesnek tartom a csapatomat arra, hogy pontot, pontokat hozzunk el Kispestről.

Erre viszont csak akkor van esély, ha továbbra is alázatosan futballozunk, egymásért is küzdünk. Amennyiben ezt ki tudjuk vinni a pályára, illetve meglesznek a jó egyéni teljesítmények is, akkor szépen zárhatjuk ezt a fordulót.

A Kecskemét kifejezetten jó szériában van, hiszen csak a Fehérvár otthonában kapott ki eddig az újonc, ezt leszámítva négy hazai meccséből hármat megnyerte, és Debrecenben, valamint Felcsúton is sikerült a pontszerzés. A klubnál természetesen elégedettek a teljesítménnyel, de tisztában vannak vele, hogy nagyon nehéz sorozat vár majd az együttesre a válogatott szünetből visszatérve.

– Összességében erről a 7 fordulóról nagyon pozitívan tudok nyilatkozni. A csapat maximálisan jól teljesített, szinte az igényszint felett is. Ennek nagyon örülünk. A formánk és a játékunk is felfelé megy, az adatok is azt mutatják, hogy kezdünk teljes mértékében belerázódni az NB I-be. Az elején még sok kritikát kaptunk, de azt gondolom, hogy a csapat rászolgált mostanra a dicséretre, érzésem szerint még emelni is tudunk a szinten. Természetesen a sorsolás is fontos, azt azért látni kell, hogy az első körből még van hátra számunkra egy Fradi, egy Honvéd, egy Újpest és egy Kisvárda is. Nagyon nehéz sorozat előtt állunk ennek tükrében, így érdemes várni talán még a nagyobb értékeléssel, de jelenleg pozitívan tudunk nyilatkozni. Örülök, hogy a játékosok jól érzik magukat itt, jó velük dolgozni és messzemenőkig megérdemlik azt a jelzőt, hogy igazi csapatként működnek együtt – tekintett már előre is Szabó István az eddig formát boncolgató kérdésre válaszolva.