– Pályafutásod eddigi legeredményesebb szezonját zártad, mindezt légiósként, Német­országban. Könnyen ment a beilleszkedés?

– Eleinte nehéz dolgom volt, hiszen később érkeztem a tokiói olimpia miatt a csapathoz. Már hetek óta együtt készültek, sok edzőmérkőzésük is volt. Nem volt egyszerű a dolgom, de igyekeztem minden percben, minden edzésen megmutatni magam, majd később mérkőzéseken is. Igyekeztem felvenni a ritmust az öltözőben is, a lányokkal rengetegszer beszélgettem és napról napra elkezdtem már otthonosan mozogni, mind a pályán, mind a pályán kívül.

– Itthon is remek klubokban szerepeltél, mi az, ami más a Bietigheimben?

– Hacsak magát az egyesületet nézem, akkor Németországban teljesen máshogy épülnek fel a klubok, az utánpótláscsapatok többnyire önálló szervezetként működnek. Úgy látom, itt kétszer is meggondolják azt, hogy mire költi a pénzt a klub. Ez mindenre vonatkozik, a játékosvásárlásra, vagy egyéb apró kiadásokra is. Az biztos, hogy itt nincsenek ablakon kihajigált eurócentek.

– Kiskunmajsa első olimpikonja lettél, a tokiói 7. helyezés talán reális, de a norvégok ellen nem sok hiányzott a csodához.

– Valóban nem sok, de az eszem mégis azt mondatja velem, hogy ez a hetedik hely tényleg reális és egyben szép eredmény tőlünk. Én borzasztóan büszke vagyok erre a helyezésünkre.

– Alaposan kivetted a részed a sikeres Eb-selejtezőből. No­vemberben kezdődik az Európa-bajnokság. Reményeid szerint hogy szerepel a válogatott?

– Még elég messze van az Európa-bajnokság, ahol azt szeretném látni elsődlegesen a csapattól, hogy az előző időszakhoz képest fejben előre tudunk lépni. Hogy a nehéz szituációkban higgadtan hozunk döntéseket és ezekből a párharcokból győztesen tudunk kijönni.

– Már a rutinos kapusok táborát gyarapítod, a pályafutásod csúcspontján vagy, és a párizsi olimpia is belátható közelségben van. Mik a terveid?

– Azt gondolom, hogy fizikálisan nagyon jó állapotban tudhatom magam, amíg a sérülések elkerülnek és teljes bedobással tudok készülni egy szezonban, addig űzöm, hajtom az álmaimat. Mindenképp a párizsi olimpia még abszolút motivációként lebeg a szemeim előtt.

– Sorsoltak a BL-ben is, ahol egykori csapatod, a Ferenc­város ellen is pályára léptek. Mit vársz a sorozattól, illetve milyen lesz visszatérni egykori sikereid helyszínére?

– Szerencsére ismét hazatérhetek Magyarországra, Buda­pestre, ahol – mondhatom – abszolút otthon érzem magam. Jó érzésekkel gondolok a Ferencváros elleni találkozóra, már léptem pályára egyébként korábban is ellenük nem FTC-játékosként. Az úgynevezett tűzkeresztségen már átestem, nem lesz újdonság számomra, hogy ott kell játszanom. Biztos vagyok abban, hogy a szurkolók borzasztóan odateszik magukat és jó hangulatot fognak teremteni, ahogy azt mindig is tették. Imádok ilyen hangulatokban védeni, úgyhogy már nagyon várom azt a találkozót. A sorsolásra visszatérve, szerintem elég erős csoportba kerültünk. Sok mindentől függ a szereplésünk, például, hogy elkerülik-e a csapatot a sérülések. Némi szerencse is kell, hogy mellénk szegődjön ebben a nehéz csoportban, ahol a lehető legjobb arcunkat szeretnénk mutatni. Lépésről lépésre fogunk előretekinteni, hiszen újoncként vág neki a csapatunk ennek a Bajnokok Ligája-sorozatnak. Kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek.

– Volt egyszer egy sikeres Szikora Melinda kézilabdakapus-tábor Kiskunmajsán. Lesz-e valamikor folytatás?

– Bízom abban, hogy igen, de egyelőre nem látom előre, hogy mikor. Mindenesetre szeretnénk folytatni ezt az elkezdett projektünket közösen a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetséggel.