Nem volt könnyű idénye a Mizse KC keretének, hiszen a megyei bajnokság megnyerése után egy teljesen más színvonalhoz kellett hozzászokniuk a játékosoknak az NB II.-ben. Hollós Máté együttesének ezzel együtt nem kellett sokat várjon az első győzelemre, azonban a stabil, kiegyensúlyozott teljesítmény hiányzott, így végig veszélyesen zónában, a kiesés elől menekülve igyekeztek biztos pozíciót elérni.

– A végeredmény a legfontosabb, úgyhogy ezt nézve egyáltalán nem maradt bennem hiányérzet – foglalta össze röviden az újoncszezont Hollós Máté, a Mizse KC vezetőedzője. – Amit el akartunk érni, azt elértük, hiszen megőriztük a helyünket ebben az osztályban. Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen véleményem szerint egy nagyon erős csoportba kerültünk. Meccsekre bontva természetesen akadnak olyan találkozók, amik kapcsán lehetne hiányérzetem. Az őszi szezon sokkal nehezebb volt, tavasszal már sokkal eredményesebben tejesítettünk. Ennek is megvannak a természetes okai, kellett egy jó fél év a lányoknak, hogy az NB II.-es ritmust és harciasságot felvegyék és átvegyék. Miután ez megvolt, sikerült egy olyan tavaszt hoznunk, amivel végül megvalósítottuk a célunkat – ment bele bővebben az értékelésbe a Mizse KC vezetőedzője.

A Déli csoport tele volt kitűnő erősségű csapatokkal, emellett az U22-es gárdák közül a Ferencváros és a Pénzügyőr is bárkit képes volt meglepni. A Mizse KC trénere szerint különösen nehéz dolguk volt ennek tükrében.

– Erős bajnokságban szerepeltünk, ezt főleg azért merem bátran mondani, mert a kiesés elől menekülő gárdák is meg tudták szorongatni a dobogó közelében lévőket. Ez az egész évre jellemző volt. Nekünk az utolsó előtt fordulóban sikerült ikszelnünk a másodikkal például. Nagyon sok volt a háromesélyes párharc, így mindenképpen szép ez a teljesítmény – tette hozzá a lajosmizsei vezetőedző.

A tavaszi szezon jelentette a csapat számára a bennmaradást, hiszen sokkal eredményesebben teljesített a gárda, így meg is szerezte a nyolcadik helyet. Sok összetevője volt ennek a szereplésnek, a legfontosabb talán az egyéni fejlődési lehetőség.

– A feljutás után őszintén szólva én azt mondtam a lányoknak, hogy az egyéni fejlődésen legyen a fő hangsúly, akkor is, ha véletlen kiesnénk, mert akkor is megérte volna már az NB II.-ben szerepelni. A csapat szerkezetében, illetve taktikailag is előre tudtunk lépni, és egyénileg is megvalósult ez a fejlődési út. Az öltöző nagyon szépen összeállt a szezon alatt, aminek köszönhetően a játékunk is folyamatosan javult. Az első félévben sebességben még messzebb voltunk, mert más volt a bajnokság dinamikája, mint amit a megyében megszoktunk. Ahogy viszont ezt felvettük, illetve jöttek az eredmények, úgy megjött a szükséges önbizalom is, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a hajrában is eredményesek tudjunk lenni még – mondta Hollós Máté a pozitívumokról.

Természetesen a jövőt is tervezik már Lajosmizsén. A klub célja továbbra is az, hogy a női szakág megtartsa helyét az NB II.-ben, de nagy mozgást nem terveznek a játékoskeretben. Hollós Máté annak örülne igazán, ha ezúttal már nem kellene egészen a hajráig rágni a körmüket a jövőjük miatt.

– A csapat összetételében nem lesz nagy változás. Mi már a feljutáskor is annak a pártján álltunk, hogy aki kiharcolta a sikert, az megérdemli azt, hogy tagja maradjon a játékoskeretnek. Ez a szemlélet most sem változott, hiszen megint elértük a célunkat. Egy csapat életében ettől függetlenül mindig történhetnek változások, nálunk is várhatóan lesz egy-két távozó. Körvonalazódik a jövő évi keret, sokkal több érkezőt ennél az egy-két játékosnál nem tervezünk viszont. A céljaink csak annyiban változtak, hogy nem az utolsó forduló utolsó másodpercében szeretnénk bennmaradást ünnepelni, hanem már inkább a nyugodt középmezőnyre vágyunk. A lényeg az, hogy ne a végére hagyjuk a döntést – zárta gondolatait Hollós Máté.