Nincs könnyű helyzetben a rájátszás alatt a Kecskemét, hiszen a Szolnok és a Körmend ellen is igen szűk rotációval kellett gazdálkodnia Forray Gábor vezetőedzőnek. A szezon hajrájához érve ez a helyzet csak súlyosbodott, Székesfehérváron már a pontgyáros Xavier Pollardra sem számíthatott a szakmai stáb.

A Kecskemét ezzel együtt becsülettel küzdött, a fiatalok fel merték vállalni a bátor játékot az Alba ellen, de az utolsó negyedre érezhetően elfogyott a KTE, így a hazaiak végül 90–70-re meg is nyerték az első mérkőzést. Az Alba így már azzal a tudattal utazhat Kecskemétre, hogy lezárhatja a párharcot, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a Kecskemét hazai pályán ellenállhatatlan volt az idei rájátszásban. Extra motivációt adhat a kecskemétieknek az is, hogy ez lesz a szezonban az utolsó hazai mérkőzésük, így szeretnének szépen búcsúzni szurkolóiktól.

– A kulcskérdés az lesz, hogy pontosan milyen összeállításban is tudjuk fogadni az Albát – vezette fel Forray Gábor vezetőedző a második meccset. – Vannak a vágyálmok, illetve a realitások. Vannak csapatok, akiknél egy kosárlabdázó hiánya is komoly fejtörést okoz, nálunk ez a szám magasabb, de mi nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy akik pályára lépnek, azok a maximumot adják ki magukból. Így volt ez az első meccsen is, és szombaton is így lesz.

Természetesen győzni szeretnénk, hiszen a rájátszásban a hazai pályát eddig megvédtük, sem a Szolnok, sem a Körmend nem tudott nyerni a Messzi István sportcsarnokban.

Szurkolóinknak köszönöm, hogy Székesfehérváron is támogattak minket. A buzdításukra most is rendkívül nagy szükségünk lesz. Mi mindent megteszünk, hogy jövő héten, a harmadik mérkőzésen dőljön el a bronzérem sorsa – tette még hozzá a tréner.