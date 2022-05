A Déli csoportban a bajnoki cím sorsa már korábban eldőlt, az elmúlt hétvégén pedig az ezüst sorsa is. A bajnok Kunfehértó a Tataházának rúgott egytucatnyi góllal ünnepelt. Bár a második helyért harcoló Dunagyöngye SK-nak nem sikerült legyőznie hazai pályán a Katymárt – gól nélküli döntetlenre végeztek a felek –, mégis növelte és behozhatatlanná tette az előnyét, miután a Gara legyőzte a 3. helyen álló Madarast. A Vaskút nyert hazai pályán, és szintén bejelentkezett a bronzéremért. Alsóházi rangadót is vívtak a hétvégén, a huszonöt forduló után húsz ponttal a 12. Bácsbokod a nyolc egységgel a 13. Hercegszántót fogadta.

A kezdés előtt már látszott, hogy egyik oldalon sem túl hosszú a kispad, viszont biztosan nem fáztak a játékosok. Az első játékrészben a vendégek játékos-edzője, Bócz András talált be Hellenpárt Richárd kapujába, így vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben Kölcze és Beck góljaival négy perc alatt fordított a Bokod, a Szántónak azonban Farkas Zoltán góljával sikerült pontot mentenie.

Molnár Csaba: – Az első félidőben egy kicsit kapkodva játszottunk, megvoltak ugyan a helyzeteink, de nem tudtuk őket gólra váltani. A Hercegszántó egy kis szerencsével megszerezte a vezetést. A második játékrészben már higgadtabban, okosabban futballoztunk, ennek köszönhetően meg is tudtuk fordítani a mérkőzést. A nagyon meleg idő ellenére jól bírtuk erővel, de a vége felé azért mégis kezdtünk elfáradni, és egy védelmi megingást kihasználva a Szántó kiegyenlített. Izgalmas mérkőzést vívtunk, nem igazságtalan eredmény a döntetlen.

Bócz András , a Hercegszántó játékos-edzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést, sőt, az első játékrészben ha jobb lett volna a helyzetkihasználásunk, akár több gólt is szerezhettünk volna. A második félidőre elfáradtunk, emiatt egy kicsit visszaestünk, a Bokod ugyanakkor látványosan feljavult, így meg is fordította az állást. Szerencsére hamar tudtunk egyenlíteni, és így sikerült elhoznunk az egyik pontot. A mi helyzetünkben jónak mondható egy idegenben megszerzett egy pont, de az első félidőt tekintve azt mondom, egy kicsivel talán több lehetett volna számunkra ebben a mérkőzésben.

Bácsbokodi SK– Hercegszántói FC 2–2 (0–1)

Bácsbokod, 60 néző. Vezette: Tóth Csaba (Minda Róbert, Szabó Ferenc.

Bácsbokod: Hellenpárt – Altsheimer, Juhász (Simon, 34.), Harang, Beck, Vojnics, Bujdosó (Söröli, 81.), Mojzes, Kölcze, Újkházi, Kis I. (Sill, 65.). Edző: Molnár Csaba.

Hercegszántó: Tary – Király (László, 81.), Kasznai, Nagy Gy., Dósai, Farkas, Vitális, Gyöngyös, Valkai, Szabó B., Bócz (Horváth G., 56.). Játékos-edző: Bócz András.

Gól: Kölcze (64.), Beck (68.), illetve Bócz (36.), Farkas (70.).

Eredmények: Kenderes–Kisszállás 0–5, Kunfehértó–­Tataháza 12–0, Híd SC–Bácsalmási PVSE II. 2–0, BSE Vaskút–Felsőszentiván 2–0, Dunagyöngye SK–Katymár 0–0, Gara–Madaras 5–0, Bácsbokod–Hercegszántó 2–2.

Az Északi csoportban rangadót vívtak a hétvégén, a 2. helyen álló Miklósi GYFE a 3. Ágasegyházát fogadta, ráadásul úgy, hogy ezen a hétvégén az éllovas Ladánybene szabadnapos volt, tehát bármelyik fél közelebb lopózhatott az éllovashoz. Ezt a mérkőzésen a Kunszentmiklós tette meg, sőt, nem is csak a hátrányát faragta, hanem a 3–0-s győzelmének köszönhetően a vezetést is átvette a tabella élén. Majd egy órán át gól nélküli döntetlenre állt a miklósi derbi, az utolsó fél órában aztán Balla Balázs és Damásdi Tibor góljaival – előbbi kétszer is betalált – megszerezte a három pontot Lovász Sándor csapata. Ebben a csoportban négy forduló van még hátra, a 6. és a 12. helyezettet mindössze hat pont választja el egymástól, nagy harc várható tehát a minél jobb helyezésekért, nem is beszélve a bajnoki címért, amelyért az utolsó pillanatig kiélezett harc várható, a hajrában egy Kunszentmiklós–Ladánybene rangadóval megspékelve.

Eredmények: Miklósi GYFE–­Ágasegyháza 3–0, Tisza­alpár–Katonatelep 3–1, Jakabszállás–Kerekegyháza II. 0–5, SC Hírös-Ép–Fülöpjakab 10–1, Bugac–Ballószög 4–1, Helvécia–Fülöpszállás 2–2.

A Közép csoportban az éllovas Akasztó II. a 10. helyen álló Jászszentlászló vendége volt, abban a tudatban utaztak el a meccsre az akasztóiak, hogyha ők nyernek, és közben a Bócsa is győz a második Kecel II. ellen, akkor bajnokok. A szentlászlóiak úgy készültek, hogy szerették volna elhalasztani a bajnoki ünneplést. A labdarúgásra ideális, de kissé szeles időben, ám igencsak foghíjas lelátók előtt melegítettek a csapatok. A szentlászlói pályára amúgy illik a hatalmas jelző, a biliárdasztal-simaság minősítés azonban már túlzó lenne. Minderről aligha a pályagondok tehet, aki láthatóan mindent megtett a játéktér előkészítéséért, és megnyerte a vakondok elleni csatát is. A házigazdák ezúttal nem számíthattak az eltiltását töltő edzőjük, Berczeli Dénes kispadról érkező tanácsaira, de bemelegítéskor a tréner felhívta a figyelmet a vendégek életveszélyes és rendkívül eredményes támadóira. A találkozó tétje ugyanakkor az akasztóiak számára volt a nagyobb, hiszen sikerükkel megvédhették bajnoki címüket.

Az első kaput eltaláló lövésre mindössze négy percet kellett várni, amikor Gubán Dániel bal felsőbe tartó szabadrúgását tornázta ki Simkó László kapus. A hazaiakat azonban nem szögezték kapujukhoz a vendégek, igaz, a kontrákban bízó jászszentlászlóiak támadásai sem jelentettek veszélyt az első negyedórában. A meddő mezőnyjáték láttán jött is a kritika az akasztói kispadról: „Ébredjünk már fel!” A 22. percben Lázár Zsolt balos lökete a felső vasról pörgette a festéket, de a gólra még hét percet kellett várni. A végig remek labdákat osztogató Szrenkó István átadásával Suhajda Gergely lépett ki a bal oldalon, és éles szögből kilőtte a hosszú sarkot, 0–1. Az akasztóiak többnyire kapu elé ívelt labdákkal próbálkoztak, de a hazai védelem sikeresen rombolt.

A szünet előtt egy szögletből visszagurított labdát Bajusz Patrik lőtt kapura, de Simkó ezúttal is bravúrral hárított. A szünet után Gál Martin, Molnár Mihály és Sutka Zsolt lövései is jelezték, hogy a szentlászlóiak szeretnék legalább az egyik pontot otthon tartani, de a próbálkozások hárítása nem okozott gondot Váczi Szabolcsnak. Az 59. percben Lázár Zsolt egy bal oldali beívelést követően fejjel növelte az akasztóiak előnyét, 0–2. A veterán csatárnak, a csoport gólkirály­jelöltjének ez már a 41. találata volt a szezonban. (Suhajda eddig 32 gólnál jár, így ketten együtt már 73 gólt jegyeznek.)

A folytatásban állandósult a vendégfölény, de a hajrában a Jese váratlanul szépített. A 80. percben Lengyel Csanád ívelhetett be balról egy szabadrúgást – a magasan szálló labda Váczi kezei fölött a bal felsőbe hullott, 1–2. Az egyenlítés azonban már nem jött össze a derekasan küzdő hazaiaknak. Időközben egyre sűrűbben érkeztek a telefonos üzenetek a riválisok eredményeiről az akasztóiak kispadjához, ahol már nagyon várták a lefújást. A hármas sípszó egy picit késett, mert a hajrában Pecznyik Szilárd sérülése miatt állt a játék az összességében sportszerűnek mondható mérkőzésen, ahol még egy sárga lapot sem kellett felmutatni Szabó István játékvezetőnek.

Miután felharsant a várt sípjel, jogos volt a vendégek örömtánca, hiszen megvédték bajnoki elsőségüket a harmadosztályban.

Berczeli Dénes: – Úgy gondolom, hogy felvettük a versenyt mind védekezésben, mind támadásban a masszív kerettel érkező Akasztóval, amit ellenünk a megye egyes Bajusz Patrikkal is megerősítettek. Úgy érzem, hogy többet érdemeltünk volna és a döntetlen talán igazságosabb lenne, habár a vendégek is mindent megtettek a három pontért, és megérdemelten lettek bajnokok.

Tóth János: – Csak gratulálni tudok a csapatnak, le a kalappal a fiúk előtt! A hazaiak mellett nehezítette a dolgunkat a meleg és a pálya minősége is, de sikerült győzni és megőrizni a bajnoki címet. Gratulálok a jászszentlászlóiaknak is.

Jászszentlászlói SE– Akasztó II. 1–2 (0–1)

Jászszentlászló, 25 néző. Vezette: Szabó (Kovács, Serfőző).

Jászszentlászló: Simkó – Oláh, Barcsik Máté (Babucsik, 87.), Barcsik Márk, Rokolya (Lengyel, 74.), Árvai, Varga, Gál M., Molnár, Sutka, Hiz (Gera, 60.). Edző: Berczeli Dénes.

Akasztó II.: Váczi – Szabó (Kovács, 63.), Tratter, Gubán, Borsik, Pecznyik (Gom­bár, 88.), Podmaniczki (Fésüs, 78.), Szrenkó, Lázár, Suhajda, Bajusz. Technikai vezető: Tóth János.

A Bócsa Császár Tamás és Vincze Márton góljaival aratta azt a 2–0-s győzelmet a Kecel II. felett, ami besegített az Akasztónak. Ugyanakkor a Vadkert II. és a Kiskőrös II. is kihasználta a keceli botlást, nemcsak a három pontot szerezték meg, hanem meg is előzték a Kecel II.-t. Biztos győzelmet aratott a Tázlár fölött hazai pályán a Csengőd, Kovács Zsolt és Farkas Dávid is mesterhármast szerzett. Eredmények: Bócsa–Kecel FC II. 2–0, Kecel Senior FC–Balotaszállás 2–6, Kiskőrösi LC II.–Tabdi 4–1, Csengőd–Tázlár 8–0, Szank–Császártöltés 3–1, Vadkert FC STE II.–Kaskantyú 4–0. A Nyugati csoportban a dobogós helyek sorsa eldőlt. A Foktő már korábban bebiztosította a bajnoki címét, ezen a hétvégén pedig a másik két helyezés is eldőlt. Jelentős szerepe volt ebben a Dunaszentbenedeknek, amely hazai pályán 2–0 arányban legyőzte az Uszódot, amelynek nincs már több mérkőzése hátra. Az uszódi botlást kihasználta a Bátya. Ők a Harta II.-t múlták felül hazai pályán meggyőző különbséggel, Magyar Márk gólja mellett Monori Martin és Soós Péter mesterhármasával. A dunavecsei Farkas Erik is háromszor talált be Szakmáron, ahol 1–2-es félidő után még egyenlített a Szakmár, a Vecse azonban végül 6–3-ra tudod nyerni. Az alsóházi derbit a Tass nyerte meg a Fajsz vendégeként.

Eredmények: Fajsz–Tass 1–2, Dunaszentbenedek–Uszód 2–0, Szakmár–Dunavecse 3–6, Bátya–Harta SE II. 7–0. T. K.,