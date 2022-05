A főszervezői feladatokat Patyi Zoltán vállalta magára, aki ismerős lehet a labdarúgást kedvelőknek, hiszen hosszú időn keresztül játékvezetőként, majd pedig ellenőrként működött a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Igazgatóság berkein belül.

– Az elmúlt évi versenyünkön 287-en indultak, a Mikulás Kupára 293-man érkeztek, most pedig 555 nevezést regisztráltunk. Ez országos szinten is rekordnak mondható – mondta Patyi Zoltán. – Úgy kapcsolódtam bele az erőemelésbe, hogy a feleségem Európa-bajnok lett fekvenyomásban, felhúzásban pedig világbajnok. Így kedvet kaptam a verseny szervezéséhez. Ezt a rendezvényt meg lehetett pályázni, és sikerült is nyerni. Mivel sikeresek voltak az eddigi versenyeink, elnyertem az idei június 22-től június 26-ig tartó Európa-bajnokságnak a rendezési jogát, amit szintén itt Kiskunfélegyházán rendezünk. A magyar versenyzőkön kívül eddig 14 ország képviselői jelezték részvételüket. Konkrét induló számot nem tudok mondani, de 800 és 1500 közötti versenyzőt várunk. A nők és a férfiak, három kategóriában, erőemelés, fekvenyomás, illetve felhúzásban mérhetik össze erejüket. A mostani versenyünkön is három kategória volt, annyi különbséggel, hogy a felhúzás helyett bicepsz szerepelt. Ez utóbbi kategória 2020-ban került be a Magyar Professzionális Erőemelő Liga életébe, amit én átvettem. Ebben a versenyszámban két kézzel kell a súlyt felhúzni állva úgy, hogy a versenyző feneke és a háta egy támlának támaszkodik. A felhúzásnál a versenyző előtt van a súly, le kell érte hajolni, és egyenes derékkal ki kell húznia magát. Fekvenyomásnál hanyatt kell feküdni a padon, a fenéknek és a vállnak érinteni kell a padot. Először mellig le kell engedni, majd pedig kinyomni a súlyt. A női súlycsoport 56 kilótól mínusz 100 kilóig, a férfi pedig mínusz 60-tól indul, a felső súlyhatár pedig plusz 140 kiló.

Patyi Zoltán, jó példát mutatva, elindult a versenyen. Elmondta még, hogy örül annak, hogy ilyen sokan neveztek, de ez egy napra nagyon sok. Éppen ezért a Mikulás Kupát már lehet, hogy két naposra fogja tervezni.