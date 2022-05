Jól védekezett a Kecskemét, majd Milutinovic és Klobucar pontjaival 0-5-re megléptek az elején. Pallai és Badzim hármasaival villámgyorsan átvette a vezetést a Szolnok, majd Cakarun akcióira a hírös városiak Klobucar és Dramicanin távoli kosaraival reagáltak (9-10). Karahodzsics szépen kivezetett tempójával újra a Kecskemétnél volt az előny, aztán Young és Subotic volt eredményes. Cummings is megszerezte első kosarát, Wittmann pedig kiváló triplával mutatkozott be (15-15). Young is kintről volt pontos, a másik térfélen Dramicanin tette fel szépen védője szorításában (18-17). Hazai lépéshibát követően Pollard tört be, jó védekezés után Dramicanin is hasonlóan járt el, Klobucar ziccere után már időt kértek a szolnokiak (18-23). Gilszki kettesére Dramicanin hármassal válaszolt a szünet után. Az utolsó támadást is a KTE vezethette, Klobucar parádésan állt bele a trojkába (22-29).

Elképesztő formában voltak a hírös városiak, Milutinovic gyönyörű távolija után már tizenkét egység volt a felek között (22-34). Gasper Potocnik újfent időt kért, de az Olajbányász két akcióból sem tudott pontot szerezni, Karahodzsics viszont könnyedén talált be (22-36). Sok hibával játszott az Olajbányász, már a negyedik perc kezdődött meg hazai pont nélkül. Pollard a sarokból kíméletlen volt, végül Pallai törte meg a hazai gólcsendet egy büntetővel (23-40). Cummings hátradőlve süllyesztett el egy tempót, utána pedig Suboticnak adott forintos labdát (27-42). Vendég időkérés után Karahodzsics jelezte, hogy megértette a felvázolt taktikát, és Milutinovic is megmutatta, hogy rajta nem fog múlni a siker (27-47).

Kihagyott lehetőségek következtek mindkét oldalon, majd Cakarun hozta feljebb sajátjait (31-47). Időt kért a KTE stábja, de Cummings pillanatai következtek így is (37-47).

A dudaszó előtt még Milutinovic oldotta meg rutinosan a palánk alól, így 37-49-cel ért véget az első félidő.

Subotic hárompontossal nyitotta meg a harmadik etapot, amire Karahodzsics büntetőkből válaszolt (40-51). Klobucar kosarára Kovács válaszolt, majd Milutinovic tartotta tíz fölött a különbséget (44-55). Badzim homályt dobott, Wittmann viszont nem tette meg ezt a szívességet, és csont nélkül süllyesztette el újabb hármasát (44-58). Cakarun és Young pontjaival 48-58-ra zárkózott a házigazda. Pontatlan befejezések után Pollard szerzett labdát, és azzal meglódulva megszerezte tizedik pontját, (48-62). Időkéréssel reagált az Olajbányász, és ha elsőre nem is, de másodjára Subotic betalált (50-62). Eladta a labdát a Kecskemét, Cummings pedig felhozta tízre a Szolnokot, Forray Gábor időt kért 52-62-nél. Wittmann harmadik trojkáját jegyezhette, Subotic a másik térfélen pedig csak egy büntetőt dobott be (53-65), a negyedet végül Klobucar büntetői zárták le (55-67).

Cummings tripla érkezett gyorsan a negyed elején, de Wittmann forintos labdájából Karahodzsics zsákolt ezután (58-69).

Leszedte a labdát a KTE, Klobucar pedig szépen oldotta meg a támadás végét, majd Milutinovic is eredményes volt (58-73).

Időt kért Potocnik, Young pedig tempóból talált be utána, (60-73). Sikertelen támadások követték egymást, az idő a Kecskemétnek dolgozott. Young kettesére Wittmann szép hármassal válaszolt (62-76). A Tisza-partiak mestere taktikai értekezletre hívta tanítványait, Cummings kettessel vétette magát észre utána, majd Subotic követte a pontgyártással (66-79). Dramicanin távoli kísérlete lejött, Rudnernek Klobucar ütött oda, a megítélt büntetőkből a szolnoki játékos csak egyet dobott be (67-79). Hárompontosok hullottak itt is, ott is a végjátékban, a lényeg azonban nem változott: a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét megérdemelt győzelmet aratott a Tiszaligetben, és ezzel elvette a pályaelőnyét a Szolnoknak. A végeredmény: 75-86, a párharcot pedig 1-0-ra vezeti a KTE.

– Büszke vagyok a játékosaimra, maradéktalanul betartották az eltervezett taktikát – értékelt Forray Gábor vezetőedző. – Óriási fegyelemmel, koncentrációval, sok energiával játszottunk. A sikerünk kulcsa a védekezésünk volt, illetve extrán is dobtunk az első félidőben. A fordulás után váltott az Olaj, és mi is, a kritikus pillanatokban viszont mindig volt nálunk olyan játékos, aki előlépett és tudtunk tiszta helyzetből dobni megnyugtató kosarakat. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, de ennyi, nem dőlt még el semmi. Szombaton óriási mérkőzés vár ránk, biztos vagyok benne, hogy a Szolnok még többet fog beletenni abba a mérkőzésbe. Mindkét csapat megérdemli, hogy teltház előtt játsszon szombaton a Messzi István sportcsarnokban. Szeretnénk egy igazi kosárlabda csemegét, és természetesen győzni ott is, de ez még a jövő zenéje. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy biztattak minket a Tiszaligetben, szombaton is nagy szükségünk lesz rájuk!

Szolnoki Olajbányász - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 75–86 (22–29, 15–20, 18–18, 20–19)

Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok

Játékvezetők: Cziffra Csaba, Praksch Péter, Nyilas István

Szolnoki Olajbányász: Pongó Má. -, Badzim 6/6, Pallai 6/3, Cummings 19/9, Cakarun 9. Csere: Rudner 1, Szubotics 15/6, Gilszki 2, Young 13/3. Vezetőedző: Gasper Potocnik

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Pollard 10/3, Kucsera -, Milutinovic 15/6, Klobucar 22/12, Karahodzsics 10. Csere: Wittmann 14/12, Dramicanin 15/6, Kiss D. -, Ivkovic -. Vezetőedző: Forray Gábor

Folytatás szombaton 18 órától a Messzi István Sportcsarnokban.