Kezdésként egy labdaszerzést követően Pollard süllyesztett el egy trojkát, majd Kucsera bátor betörését követően már 5–0 állt a kijelzőn, Subotic és Badzim pontjaival azonban gyorsan egalizált a Szolnok, 5–5. Kiegyenlített, fizikális csata folyt a parketten, ezt a sok fault is jól fémjelezte. Klobucar rögtön hárompontossal mutatkozott be kecskeméti mezben, majd egy szépen végigvitt ziccert is értékesített, 18–14-re alakítva az állást, az etap utolsó perceiben viszont a vendégek voltak pontosabbak, 20–23-mal zárult az első negyed.