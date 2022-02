A negyedik játszma megint Kovács pontjával indult, de most gyorsan jött erre Argilagos révén a válasz is. A PSE így is gyorsan el tudott lépni, Gacs pontjával már 1-4 állt az eredményjelzőn. A KRC magára tudott találni, Gacs hibája után feljöttek egy pontra a hazaiak, majd Fundora nem sokkal később már egyenlített is (6-6). Fundora megint kezdte elkapni a második szettben elhagyott fonalat, újabb két ászt ütött be egymás után (8-6). Újra kiegyenlített volt a meccs, felváltva estek gyakorlatilag a pontok, ellépni egyik félnek sem sikerült igazán (10-10). Gacs továbbra is jól dolgozott a hálónál, két egymást követő pontjával kettőre növelte csapata előnyét, így Nagy József időt kért (10-12). A szünet után Gacs ott folytatta, ahol abbahagyta, de magára talált a KRC is, mely Tomanóczy sánca után egyenlített (13-13). Megint a vendégek akarata kezdett el érvényesülni parketten, Kovács pontjával nagyobbra nőtt az olló (14-17). Izgalmas hajrába kezdtek a csapatok, Fundora minden erejét beleadta huszadik pontjába, Magyar aztán hibázott a hálónál (18-18). Szabó Alpár izgalmas labdamenetet zárt le egy okos ponttal, így Jókay Zoltán időt kért (19-18). A húsz pontos határt a vendégek érték el először, de Argilagos nem hagyta, hogy ennek sokáig örüljenek (20-20). Az újabb vendég előny után Nagy József is időt kért (21-22). Argilagos a rá jellemző energikus bombával egyenlített, de Kovács is hasonlóval válaszolt, hogy aztán Gebhardt növelje az izgalmakat (23-23). Kovács meccslabdához juttatta csapatát, amit aztán De Sousa egy ász nyitással ki is használt, így a szettet 25-23-ra, a mérkőzést 3-1-re megnyerte a PSE.