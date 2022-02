– Szeretnék abban hinni a stábommal és a játékosokkal együtt, hogy méltó ellenfelei lehetünk a Honvédnak – mondta a KTE vezetőedzője, Szabó István az esélyek kapcsán. – A Honvéd egy nagyon nagy brand, és nagyon nagy név. Most is állítom, hogy egyénileg nagyon jó képességű labdarúgókból állnak. Akár a külföldi, akár a magyar játékosaikat nézem. Tele vannak utánpótlás-válogatottakkal, a felnőttválogatott kapuján is kopogtató játékosokkal. Nagyon komoly állományuk van, mögöttük az ország egyik legjobb akadémiájával. Ettől függetlenül hiszünk abban, és ezt szeretnénk egymásban is erősíteni, hogy egy mérkőzésen egy olyan teljesítménnyel kirukkolni, amivel meg tudjuk nehezíteni a dolgukat. Mindenki bízik abban, hogy képesek vagyunk még egy olyan csodára, mint amit a Debrecen ellen már átélhettünk ősszel – mondta a mérkőzés kapcsán a Kecskeméti TE vezetőedzője.