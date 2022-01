Január negyedikén megkezdte a felkészülést a tavaszra a Lajosmizse. Azóta egy edzőmérkőzésen is túl van a gárda.

– Január negyedikén, kedden, kezdtük el a felkészülést. Erősítő edzésekkel kezdtük az új évet, pont azért, mert kevesen vagyunk, nem szerettem volna halogatni ezt az alapozó időszakot. Heti három edzésünk van, mellette mindenki dolgozik, így olykor nehéz egyeztetni, hogy ki hogy tud részt venni ezeken, emiatt is éreztem úgy, hogy szükséges már január első hetében kezdeni. Ahogy tudtunk, edzőmérkőzést is játszottunk már. Múlt hét pénteken a Nemesnádudvar csapata ellen léptünk pályára. Ellenük azért is szeretünk játszani, mivel egy futós csapat, ezáltal teljesen jól beleillenek az első két hét edzéstervébe. A találkozón semmiféle taktikáról nem volt szó, a futáson volt a hangsúly. Ez a lányoknak is jobb volt, mivel így nem volt annyira száraz, labdás vagy labda nélküli futóedzés, hanem egy jó hangulatú felkészülési mérkőzés keretében futottak oda-vissza. Emiatt az eredményt sem számoltuk a találkozón. A folytatásban is inkább a Bács-Kiskun megyei bajnokságban szereplő együttesekkel találkozunk. Megyünk Kalocsára, illetve a folytatásban is körvonalazódnak mérkőzések. Nyáron az NB II.-es egyesületek ellen játszottunk, de úgy gondoltam, hogy most a csoportbeli ellenfeleket inkább az éles összecsapásra hagyjuk – tette hozzá a vezetőedző.