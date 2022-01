Ahogyan a két nappal ezelőtti, Pick Szeged elleni összecsapás során, úgy – a betegségek és sérülések miatt – ezúttal is megfogyatkozva lépett pályára a KTE. A kedden 14 gólig jutó Szrnka nyitotta a gólok sorát Békésen, ám a hazai alakulat Fedor vezérletével magához ragadta a kezdeményezést, majd Laufer találatával 3–1 volt az állás. A túloldalon Menyhárt és ismét Szrnka talált be, ezzel egyenlített a Kecskemét, sőt, a 11. percben a fiatal Szeverényi góljával már a vezetést is átvette, 6–7. Ellépni a másiktól, nagyobb előnyt kidolgozni egyik csapat sem tudott, felváltva szerezték a gólokat a felek. A 27. percben megszerezte élete első gólját a felnőttek között a KTE saját nevelésű játékosa, Papp István. A félidő utolsó támadása során – egálnál – Szeverényi járt túl Takács eszén, így 15–16-os vendég vezetéssel vonultak az öltözőbe a felek.