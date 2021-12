– A nyáron megtörténtek az erősítések, ám az is látszik, hogy idő kell ahhoz, hogy az egyénileg magasan képzett játékosok csapatként is jól tudjanak teljesíteni – nyilatkozta évértékelője elején Koós Károly vezetőedző. – A bajnokság elején, noha balul sült el a debreceni nyitóforduló, nagy menetelésbe kezdtünk, ekkor sokan felkapták a fejüket. Látható volt, hogy komolyan kell számolni velünk a bajnokságban. A hullámvölgyek nem kerültek el minket, és sokszor a szerencse sem szegődött mellénk. Az elhullajtott pontok most nagyon hiányoznak, különösen fájó a Nyírgyulaj elleni három egység.

Persze annak a váratlan vereségnek is van magyarázata, kiesett a csapatunk egyik alappillére, illetve akkor kezdődtek el azok a sérülések, amelyek megnehezítették a folytatást.

Az sem kedvezett számunkra, hogy az összes riválisunk szinte a legerősebb felállásban tudott pályára lépni ellenünk, és kettőzött erővel, nagy elánnal küzdöttek, hogy megmutassák, hogy le tudnak minket győzni. Többen a bajnoki döntőbe várnak minket, ám nekünk a realitás továbbra is a felsőházi pozíciók valamelyikének a megszerzése. Az alapszakasz egy részében a világbajnokság miatt nélkülözni kényszerültünk meghatározó játékosunkat, Ninoslav Aleksicet, és így lesz ez januárban is az Európa-bajnokság alatt. Ezek is olyan tényezők, amelyek nehezebbé teszik a feladatunkat.