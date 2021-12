Fordulás után a vezetést is sikerült megszerezni, alig kettő minutum elteltével Dobosi Zsolt talált be (2–1). A kiélezett csata négy perc alatt négy gólt is hozott ezután. Fél óra elteltével ismételten Márki talált be (3–1), amire Gyürki Máté azonnal válaszolni tudott (3–2). A 32. percben Szabó Szabolcs járt túl a kapus eszén (4–2), de a túloldalon újabb egy minutum elteltével Gyürki duplázott (4–3).