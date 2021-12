– Az ország legtávolabbi pontjaiból is érkeztek résztvevők, de helyi szinten is építgetjük ezt a kis kerékpáros közösséget és nagyon sokan ki is próbálták magukat a hobbi kategóriában, mivel ott nem kellett versenyzői licenc, sem versenyzői tapasztalat. Az U15-U17-s korosztályokban versenyeztek a legtöbben, ami pozitív változás az elmúlt időszakhoz képest. Az utánpótlás szemmel láthatólag dagad, a létszám nő, több hazai műhely kezd nagyon komolyan foglalkozni ismételten az utánpótlással, mivel ez mindennek az alapja –mondta.