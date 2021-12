– Először is nagyon szeretnék köszönetet mondani a Helvéciának, ugyanis több alkalommal is kölcsön kaptuk a pályájukat a hazai bajnoki meccseink megrendezéséhez – fejezte ki háláját Nagy Krisztián, a tavasszal újjászületett Ballószögi FK mestere, játékos-edzője. – Jó csapatnak tartom a Helvéciát, de mi ennek ellenére győzelmi reményekkel megyünk oda. Mindent el fogunk követni a három pont megszerzése érdekében, még úgy is, hogy sajnos nem teljes a keret, mert van több sérültünk. A bajnokságban hátralévő utolsó három fordulóban ugyanis szeretnénk minél több pontot gyűjteni annak érdekében, hogy az év végére elérhessük a kitűzött célunkat, és ehhez fontos lenne, hogy az őszi idény zárásakor az első hatban várhassuk a tavaszt.