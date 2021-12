Koós Károly legénysége továbbra is a 2. helyen áll a tabellán, ám a mezőny rendkívül sűrű, így egyértelműen pontot, vagy pontokat szeretnének bezsebelni, hogy megszilárdítsák pozíciójukat. Egy győzelemmel akár le is szakíthatnák az egyik üldözőt a kecskemétiek, vereséggel azonban akár nehéz helyzetbe is kerülhetnének a folytatás előtt. A vendégeknek lesznek hiányzói, ezzel együtt jó eredmény reményében kelnek útnak.