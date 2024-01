Prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a kultúra napja nem csupán egy nap a kalendáriumban, hanem a magyarságunkat, kulturális identitásunkat kifejező, és büszkeségünket megerősítő dátum. Hiszen 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt, közös imánkat.

– Ahogy a magyar nép zivataros századairól több mint 200 évvel ezelőtt íródott himnuszunk, úgy a magyar kultúra sem szorítható országhatárok közé. A magyar kultúrában maga a magyarság a közös nevező. Az ezeréves hagyomány – a regény, a mondák, a mesék, és természetesen törvényeink – adják az alapját mindennek. Ez a tápláló talaj a magyar művészetnek. Ebbe kapaszkodik minden magyar ember, függetlenül attól, hogy a világ mely tájára sodorta az életet. A magyar szívből, a magyar lélekből alakulnak ki a dallamok, a lejegyzett gondolatok, a megfestett valóság, vagy éppen az elképzelt világ, és ebből táplálkozik az épített környezet és a tudomány is. De erre a közös gyökérre, a magyarságunkra vezethető vissza a magyarok világszerte ismert kreativitása, vagy az innováció való képessége is – fogalmazott az alpolgármester, hozzátéve, hogy kultúra az összetartozás, a közösség és az emberi produktivitás megnyilvánulása is. Olyan összetartó erő, mely rajzolja az életünket és formálja egyebek mellett városunk arculatát is. Kecskemét, büszkén ápolja kulturális örökségét és ma is érezzük ennek az örökségnek a gazdagságát – mondta Sztachó-Pekáry István, kiemelve, hogy Kecskemét városa továbbra is elkötelezett abban, hogy támogassa és segítse a kulturális intézményeket, művészetet, tudósokat és mindenkit, aki hozzájárul a város kulturális sokszínűségének további gazdagításához.