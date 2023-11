A város művészettörténetének jelentős eseményének nevezte a kiállítást Rosta Ferenc, alpolgármester. Köszöntőjében hangsúlyozta, a tiszadadai gyűjtemény így még sohasem szerepelt Félegyházán. Most olyan rendkívüli alkalom adódott, hogy városi könyvtár alkotótermében több héten át láthatók lesznek a Tiszadadán készült alkotások. A városvezető azt is elmondta, hogy ezt a kiállítást a jövő évre, Kiskunfélegyháza várossá nyilvánításának 250. évfordulójára tervezték, de csak most nyílt lehetőség a bemutató megrendezésére, amely azonban átnyúlik a jövő év elejére is.

Kiskunfélegyháza egyik legjelentősebb festőművészét, Holló Lászlót három település is magáénak vallja. Félegyháza mellett Debrecenben töltötte életének nagyobb részét, de kétségtelen, hogy a legszabadabb, a legfelhőtlenebb alkotói nyarakat Tiszadadán töltötte. A lomhán kanyargó folyó parti homokjában, a forró nyári napokon sok nagyszerű alkotás született, melyek jó részét nem láthatták a szülőhely érdeklődői. Ennek a gyűjteménynek a megtekintése Tiszadadán sem volt egyszerű, hiszen eddig nem volt megfelelő helyiség a képek méltó elhelyezésére. A tiszadadai önkormányzatnak hála, mára elkészült egy minden igényt kielégítő a Holló László gyűjteménynek helyet adó épület, amely méltó keretet ad jövő év márciusától a remekműveknek. Addig azonban a félegyháziak gyönyörködhetnek bennük – fogalmazott az alpolgármester.