Tom Ripley egy szélhámos, akinek ölébe hull a szerencse: egy gazdag amerikai hajógyáros Olaszországba küldi, hogy hozza haza pazarló, léhűtő fiát, aki dilettáns képek mázolásával múlatja az időt. Minden költségét kifizeti, sőt, még egy kis apanázst is juttat neki az európai útra. Ripley a mondén üdülőhelyen belecsöppen a jóba, és végre közelről látja, hogyan is élnek a gazdagok. Mindez olyan mámorító, hogy esze ágában sincs lemondani róla. Hátborzongató tervet eszel ki, aminek megvalósításában semmi és senki nem gátolhatja meg. A tehetséges Mr. Ripley eredetije a Patricia Highsmith amerikai írónő által jegyzett regény. Az írót a bűnügyi regények mestereként tartják számon, műveiben az átlagember és a bűn kapcsolata, illetve ennek lélektani összefüggései állnak. Öt Tom Ripley-regényt írt, melyek a főszereplő életének különböző szakaszait mutatják be: miként válik a simulékony, jelentéktelen kispolgár gyilkossá, majd végül maga is áldozattá. A széria első darabja, A tehetséges Mr. Ripley a legismertebb, megjelenése óta kétszer is megfilmesítették. Az 1960-ban készült első filmben Alain Delon, az újabb adaptációban Matt Damon játszotta a gátlástalan, feltörni vágyó fiatalembert.

A Kovács Lehel által színpadra állított darab érzékenyen láttatja azt, hogy a hányatott gyermekkor, a szeretetlenség miként rongálja meg és hagyja lárvaállapotban, kifejletlenül a személyiséget, és a labilis karakter milyen pusztító tulajdonságok fészkévé válik: irigység, becsvágy, számítás, hazudozás és a gyilkosságra való készség vezérlik tetteit.

A szuggesztív darab különleges rendezői megoldásokat vonultat fel a több kijelzőn látható élő kamerás közvetítéstől a zenekari kíséreten át a számtalan finom utalásig.

Kovács Lehel elmondta, hogy az igazgatóság választotta a darabot, és ő maga a színpadi változat izgalmas megvalósítási lehetőségeit kereste. A rendező arról is beszélt, hogy némileg zavarba ejtő lehet a néző számára, hogy nem tudja egyértelműen elítélni a darab gyilkossá váló névadóját, hanem időnként szimpatikusnak találja és megérti tettei mozgatórugóit. Mint fogalmazott, éppen az volt a cél: megmutatni, hogyan lesz egy emberből egy személyiség nélküli személyiségtolvaj és szeretetlen szörny, és még ezt is lehet empátiával kezelni.

Kovács Lehel, aki legutóbb a Macbeth-et rendezte az előző évadban, elmondta, hogy továbbra is örömmel rendez Kecskeméten, és azt látja, hogy a társulat is szívesen dolgozik vele. A direktor Kecskemét mellett Nyíregyházán és a fővárosban is rendez.

Orth Péter alakítja Tom Ripley-t.

A színész elmondta, hogy a Macbeth és Ripley szerepe két nagy ajándék számára, melyek nagyon jó ritmusban követték egymást, és ezekből színészileg előnyt tud kovácsolni.

Szerepéről elmondta: úgy játszanak mindig, hogy megértessék azt, miért lett olyan a karakter, amilyen. Ripley sokoldalú, és van egy olyan oldala, ami elveszett, törékeny és szeretetéhes, sőt gyermeki, hiszen ő megragadt a gyermekkorában. Ez pedig amellett, hogy a legsúlyosabb bűnöket követi el, egyben megejtő is. Orth Péter elmondta, hogy az élő kamerakép megsokszorozza a színpadi hatást, és mivel közelről veszik az arcát, az a megszokottól némileg eltérő színjátszást igényel, ami a filmes és a színpadi játékmód ötvözete.