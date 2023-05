Ennek is köszönhető, hogy darabjaikat – így az Anna Kareninát is – némileg más olvasatban fogalmazzák meg, mintha anyaországbeli színház volnának. – A gyökereink magyarok és magyar irodalmi szöveghagyományon alapul a kultúránk. De mintegy mellékgyökérként ugyanúgy ott van kultúránkban a többségi kultúra is, ami folyamatosan beszüremlik. Erről árulkodik az Anna Karenina is, Dejan Projkovski vérbő balkáni olvasatában a regényhez képest sokkal kevesebb magasröptű elmélkedés, de annál több szenvedély látható a feldolgozásban – mondta a művészeti vezető, hozzátéve, hogy a két éve futó darabnak még bizonyára jó pár éve van a repertoárjukban, hiszen a legrégebbi előadásuk 10 éves, és az Anna Kareninát máig teltházzal játsszák.

Mészáros Árpád alakítja Vronszkijt a különleges Anna Karenina-feldolgozásban.

– Egészen hosszú előkészületek előzték meg a színpadi próbafolyamatot, melyben sokat foglalkoztunk a darab dramatizálásával. Egy hónapon keresztül csak a regényt olvastuk, annak főbb szerepeit. Így összeállt egy csaknem 38 oldalas, teljesen lecsupaszított szöveg, melyben csak az maradt, ami feltétlenül szükséges a történet elmeséléséhez. Annyiszor átbeszéltük a megvalósítást, olyannyira megtaláltuk a megfelelő koncepciót, hogy mire elértünk a színpadig, minden ment magától. Az első beállító próba alatt megszületett jelenetek 90 százaléka ugyanúgy maradt a bemutatóig, olyan világosak voltak a viszonyok – mondta Mészáros Árpád, hozzátéve, hogy a beállító próbákat még Béres Mártával csinálta végig, majd szerepét Fülöp Tímea vette át, aki alig tudott részt venni a próbafolyamatban, mégis nagyon felkészülten érkezett.

Karakteréről is szót ejtett a főszereplő.

– Ha elolvassuk a történetet, először azt látjuk, hogy Vronszkij egy elkényeztetett szépfiú, egy playboy, elkényeztetett gróf. Feltettük tehát a kérdést, hogy mégis mi lehet benne érdekes? Mit csinál akkor, amikor egyedül van? Mennyire deviáns személyiség és meddig képes elmenni a szerelméért? Az ő karakterével kapcsolatban ezeket próbáltuk megválaszolni. Dejan Projkovski a második macedón rendező, akivel dolgozom és mintha tanítanák őket arra, hogy hogyan bánjanak a színésszel: pontosan tudják, hogy meddig mehetnek el velünk és figyelnek arra, hogy ne kelljen olyat csinálnunk színészként, ami nem kedvünkre való, és ez nagyon jót tesz az alakításoknak – mondta Mészáros Árpád, akinek szoros kecskeméti kötődése is van.

– A kecskeméti teátrumban szerettem meg a színházat. Elektroműszerész szakon tanultam a Kandó Kálmán Szakközépiskolában. A kollégiumban bérletesek voltunk és minden előadást megnéztünk a színházban. Meghatározó volt egész életemre, hogy ebben a gyönyörű épületben láthattam az előadásokat. Azt hiszem elektroműszerészből színésszé válni nem egy szokványos életút. 22 éve érettségiztem Kecskeméten és egészen mostanáig nem adatott meg, hogy színészileg ide vezessen az utam. Most tettem egy nagy sétát a városban és újraéltem mindazt, ami két és fél év alatt történt velem Kecskeméten. Ez plusz töltést jelent, amit keretek közé szorítva felhasználhatok az előadáson – fogalmazott a színművész.

Fülöp Tímea a rendelkező próbák és a feldolgozás után vette át Anna szerepét Béres Mártától, tehát szinte belecsöppent az előadásba. – Másfél napom és két próbám volt belerázódni a szerepembe. Úgy tudtam felkészülni, hogy előre megkaptam az előadásról készült videófelvételt és a szöveget. Sokáig úgy éreztem, hogy nem tudom mit csinálok, ösztönből kellett belehelyezkednem szerepembe – mondta a művésznő a szerep nehézségeiről és hangsúlyozta, hogy Tolsztoj kiválóan megírta a karaktert, hiszen mindannyian Annák vagyunk, csak mindenkinek más a tragédiája.