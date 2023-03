– A jubileum miatt azzal a kéréssel fordultunk a városhoz, hogy kaphassunk legalább erre az évre egy állandó játszóhelyet, így sikerült megkapni a Belvárosi Közösségi Házat, a volt Tiszti Klub épületét. Az épület évek óta lakatlan, nagyon rég költött rá a város. A nézők egy abszolút kulturált és jó közeget fognak látni. Lehet próbálni, de ki kell takarítanunk és a függönyökkel átvarázsoljuk a jelenleg kicsit megkopott épületet – mondta a baon.hu-nak Dely Géza, a Rábl Színpad vezetője.

Dely Géza a hely előnyeként kiemelte, hogy ebben az épületben, mivel csak a társulat próbál, így a díszlet maradhat a helyén, ami óriási könnyebbséget jelent számukra, hiszen többnapos munka, amíg kialakítják a megfelelő díszletet.

– A mi szempontunkból nagy előnye a helynek, hogy amit mi odarakunk, ahhoz senki nem nyúl hozzá, annyiszor adunk elő valamit, ahányszor mi szeretnénk, és hogy végre tudunk abban a térben próbálni, ahol előadni fogunk – mondta Dely Géza.

A rezsi díja a társulatot terheli, de az épülethasználatért nem számol fel az önkormányzat külön díjat.

Március végéig a díszletépítés zajlik, de remélik, hogy már áprilisban indulhat az évad.

Mint azt a társulat vezetője elmondta, Legyen egy helye nálunk címmel székakciót hirdet a Rábl Színpad erre az évre a Belvárosi Közösségi Házban. Az adományozók nevét is feltüntetik majd. Céljuk az, hogy a jelenlegi székeket kiegészítsék, és a szükséges technikai és díszletelemeket beszerezhessék az új hely belakásához.

– A székek fele már elkelt, szerencsére vannak támogatóink. Így lesznek székek is, nézőtér, színpad, szerintem egy jó hely lesz. Két előadást kivéve minden fellépést a Belvárosi Közösségi Házba tervezünk – részletezte Dely Géza.

Az évad darabjai között minden jellegű alkotásból válogattak, amik a társulatra jellemzőek. Így lesz élőzenés koncert, mesejáték, kamaradráma, vígjáték, táncjáték, verses est. Hét műfajban kilenc előadással várja nézőit a Rábl Színpad.

– Reméljük, hogy szereplő és néző egyaránt megtalálja számítását. Áprilisban egy kamarajátékkal kezdünk, ami fesztiváldarabnak számít. Szeretnénk elvinni a darabot több fesztiválra, de itt, Baján is bemutatjuk. Ez az egyik nagy felújított előadásunk a kilencből. 2005-ben játszottuk a Teremtés diszkrét bája című darabot, akkor nagy sikere volt, most Ruby címmel lép újra színpadra, részben megváltozott szereplőkkel.

A férfi szereplő maradt Bajzák Valentin, a női főszerepet most Éber Kata fogja játszani.

Ezzel nyitjuk az évadot, majd egy mesejáték következik. Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő című történeteket elevenítjük meg a gyermekek számára – mondta.

Júniusban az évadot verses esttel folytatják, ahol kizárólag verseket és azok dramatikus előadását mutatják be.

Nyárra a második Könnyűzenei piknikkel készülnek, magyar könnyűzenékből válogatnak és dolgoznak fel dalokat.

– A meleg, kellemes nyárestében a fűben, egy takarón és egy pohár borral élvezheti a közönség az élőzenét. Ezt a fellépést valamelyik nyári fesztiválon is előadjuk a tervek szerint. Szeptemberben a dán film, Az Ádám almái című film saját adaptációját mutatjuk be, utána pedig egy klasszikus drámajátékra is sor kerül, tehát akkor hét műfajjal készülünk. Ezt középiskolás diákok mutatják be, a diákszínpad vonalát is életben tartva. Farkas József A Víg utcai srácok című alkotását visszük színre. Ez egy jó hangulatú drámajáték lesz. Októberben egy új táncjátékot láthat tőlünk a közönség, az Antigoné című kortárs táncjátékot mutatjuk be – sorolta a rendező.

Novemberben és decemberben két nagyszabású előadást mutat be a társulat. A Még egyszer hátulról című darabot, amelyben a saját történéseiket, poénjaikat, a húsz év alatt megtörtént dolgokat fogják beleszőni egy eredeti színházi történetbe. Decemberben pedig a Best of Muzsikus jó hangulatú fellépéssel zárják az évet. A szereplők között lesznek a Rábl Színpad jelenlegi tagjai, de a különböző előadásokon számítanak a régi fellépőkre is.